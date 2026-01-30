Naslednik Luke Dončića postavil nov rekord, a tekmecem pomagal do zmage

Onstran Atlantika poročajo o novem rekordu. Cooper Flagg je v ligi NBA dosegel 49 točk. Gre za rekorden dosežek 19-letnega Američana. Toliko točk košarkar pred dopolnjenim 20 letom starosti še ni dosegel na eni tekmi NBA. Kljub rekordu pa so Dallas Mavericks utrpeli poraz proti Charlotte Hornets s 121:123.

Navijači v American Airlines centru v Dallasu v Teksasu so po lanskem šokantnem prestopu Luke Dončića le dobili nekaj zadoščenja. V dominantni noči je najstniški krilni igralec, lani prvi izbor na naboru lige NBA, zadel trojko in izenačil izid na 121:121 vsega 30 sekund pred koncem.

Toda v zadnjih sekundah tekme je Flagg izgubil žogo in za nameček še naredil prekršek nad kolegom novincem. Dvajsetletni Kon Knueppel je za sršene nato zadel dva prosta meta.

Branilec Charlotta Kon Knueppel je v Dallasu nasul 34 točk za osebno strelski rekord v ligi NBA. FOTO: Kevin Jairaj/Imagn Images Via Reuters Connect

Flagg je v zadnji akciji tekme zgrešil potencialno izenačujoči met, s čimer je svoj rekordni večer končal v znamenju grenko-sladkih not.

Kljub temu je Flagg z 49 točkami presegel rekord, ki ga je pred skoraj pol stoletja postavil Cliff Robinson, ki je kot 19-letnik dosegel 45 točk davnega leta 1980.

To je bil tretji zaporedni poraz za teksaške teličke, a peta zaporedna zmaga za sicer skromne sršene, ki so na 11. mestu v vzhodni konferenci. Dallas po tretjem zaporednem porazu zaseda 12. mesto v razvrstitvi zahoda. Obe ekipi sta trenutno izven mest, ki še peljejo v končnico.

Zvezdniški novinec Charlotte, Knueppel, sostanovalec na univerzi in Flaggov soigralec, je prav tako dosegel osebni rekord s 34 točkami.

Košarkarski večer na drugi strani velike luže je prinesel presenetljiv poraz. Vodilna ekipa lige NBA ter najboljša na zahodu, Oklahoma City Thunder, je izgubila proti zasedbi Minnesote Timberwolves z izidom 111:123.

Thunder je doživel poraz kljub še enemu 30-točkovnemu dosežku aktualnega najkoristnejšega igralca MVP Shaija Gilgeous-Alexanderja.

Zvezdnik volkov Anthony Edwards (26 točk) je dejal, da je bila tekma maščevanje za poraz Minnesote proti Thunder v lanskem finalu zahodne konference.

»To jemljem zelo osebno, saj so nas lani izločili, dobili pa so aktualnega MVP,« je dejal Edwards. »In mislim, da takšna zmaga kaže, kako moramo igrati. Če bomo vsak večer igrali zelo odločno v obrambi, bomo zelo v redu.«

Minnesota je s tretjo zmago po vrsti skočila na peto mesto v razvrstitvi zahodne konference z razmerjem 30 zmag in 19 porazov. Los Angeles Lakers, za katere igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki so imeli prost večer, so z razmerjem 28:18 zdrsnili na šesto mesto razpredelnice.

Izjemen večer sta imela še dva košarkarja. Joel Embiid in Tyrese Maxey sta skupaj dosegla 77 točk, kar je bilo več kot dovolj, da je ekipa Philadelphie 76ers zmagala nad Sacramentom Kings s 113:111.

Petindvajsetletni Maxey, ki je letos pogosto zasenčil svoje bolj uveljavljene soigralce, je petič v tej sezoni presegel mejo 40 točk, k čemur je dodal še osem podaj in štiri skoke.

Najboljši strelec Mionnesote Anthony Edwards in drugi volkovi so prvakom iz Oklahome nasuli 22 trojk. FOTO: Matt Blewett/Imagn Images Via Reuters Connect

Kamerunski veteran Embiid je dosegel 37 točk, a je skrbel tudi za kroženje žoge. V odločilni akciji večera je podal Maxeyu, ki je našel pot do koša in s polaganjem pet sekund pred koncem opravil delo.

Dillon Brooks je dosegel rekordnih 40 točk za zmago Phoenix Suns nad vodilno ekipo vzhodne konference Detroit Pistons s 114:96. Detroit ostaja na vrhu vzhoda s 34 zmagami in 12 porazi. Košarkarji Phoenixa so sedmi na zahodu.

Razglašeni Washington Wizards, predzadnja ekipa na vzhodu, so le prišli do druge zmage zapovrstjo. Čarovniki so s 109:99 premagali Milwaukee Bucks.

Ti so brez poškodovanega Giannisa Antetokounmpa vpisali še četrti zaporedni poraz. V ligi NBA so vse glasnejše govorice, da bi lahko Antetokounmpo že kmalu zamenjal sredino.