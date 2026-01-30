  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Naslednik Luke Dončića postavil nov rekord, a tekmecem pomagal do zmage

    Najstnik Cooper Flagg je v ligi NBA z 49 točkami dosegel rekorden dosežek. Toliko točk ni dosegel še noben košarkar pred dopolnjenim 20. letom starosti.
    Svetla tročka v tej sezuonmi lige NBA pri Dallasu je 19-letni Cooper Flagg, ki iz tekme v tekmo potrejuje, da gre za enega od najbolj nadarjenih košarkarjev. FOTO: Kevin Jairaj/Imagn Images Via Reuters Connect
    Galerija
    Svetla tročka v tej sezuonmi lige NBA pri Dallasu je 19-letni Cooper Flagg, ki iz tekme v tekmo potrejuje, da gre za enega od najbolj nadarjenih košarkarjev. FOTO: Kevin Jairaj/Imagn Images Via Reuters Connect
    Š. R., STA
    30. 1. 2026 | 08:00
    30. 1. 2026 | 08:26
    5:03
    A+A-

    Onstran Atlantika poročajo o novem rekordu. Cooper Flagg je v ligi NBA dosegel 49 točk. Gre za rekorden dosežek 19-letnega Američana. Toliko točk košarkar pred dopolnjenim 20 letom starosti še ni dosegel na eni tekmi NBA. Kljub rekordu pa so Dallas Mavericks utrpeli poraz proti Charlotte Hornets s 121:123.

    Navijači v American Airlines centru v Dallasu v Teksasu so po lanskem šokantnem prestopu Luke Dončića le dobili nekaj zadoščenja. V dominantni noči je najstniški krilni igralec, lani prvi izbor na naboru lige NBA, zadel trojko in izenačil izid na 121:121 vsega 30 sekund pred koncem.

    Toda v zadnjih sekundah tekme je Flagg izgubil žogo in za nameček še naredil prekršek nad kolegom novincem. Dvajsetletni Kon Knueppel je za sršene nato zadel dva prosta meta.

    Branilec Charlotta Kon Knueppel je v Dallasu nasul 34 točk za osebno strelski rekord v ligi NBA. FOTO: Kevin Jairaj/Imagn Images Via Reuters Connect
    Branilec Charlotta Kon Knueppel je v Dallasu nasul 34 točk za osebno strelski rekord v ligi NBA. FOTO: Kevin Jairaj/Imagn Images Via Reuters Connect

    Flagg je v zadnji akciji tekme zgrešil potencialno izenačujoči met, s čimer je svoj rekordni večer končal v znamenju grenko-sladkih not.

    Kljub temu je Flagg z 49 točkami presegel rekord, ki ga je pred skoraj pol stoletja postavil Cliff Robinson, ki je kot 19-letnik dosegel 45 točk davnega leta 1980.

    To je bil tretji zaporedni poraz za teksaške teličke, a peta zaporedna zmaga za sicer skromne sršene, ki so na 11. mestu v vzhodni konferenci. Dallas po tretjem zaporednem porazu zaseda 12. mesto v razvrstitvi zahoda. Obe ekipi sta trenutno izven mest, ki še peljejo v končnico.

    Zvezdniški novinec Charlotte, Knueppel, sostanovalec na univerzi in Flaggov soigralec, je prav tako dosegel osebni rekord s 34 točkami.

    Košarkarski večer na drugi strani velike luže je prinesel presenetljiv poraz. Vodilna ekipa lige NBA ter najboljša na zahodu, Oklahoma City Thunder, je izgubila proti zasedbi Minnesote Timberwolves z izidom 111:123.

    Thunder je doživel poraz kljub še enemu 30-točkovnemu dosežku aktualnega najkoristnejšega igralca MVP Shaija Gilgeous-Alexanderja.

    Zvezdnik volkov Anthony Edwards (26 točk) je dejal, da je bila tekma maščevanje za poraz Minnesote proti Thunder v lanskem finalu zahodne konference.

    »To jemljem zelo osebno, saj so nas lani izločili, dobili pa so aktualnega MVP,« je dejal Edwards. »In mislim, da takšna zmaga kaže, kako moramo igrati. Če bomo vsak večer igrali zelo odločno v obrambi, bomo zelo v redu.«

    Minnesota je s tretjo zmago po vrsti skočila na peto mesto v razvrstitvi zahodne konference z razmerjem 30 zmag in 19 porazov. Los Angeles Lakers, za katere igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki so imeli prost večer, so z razmerjem 28:18 zdrsnili na šesto mesto razpredelnice.

    Izjemen večer sta imela še dva košarkarja. Joel Embiid in Tyrese Maxey sta skupaj dosegla 77 točk, kar je bilo več kot dovolj, da je ekipa Philadelphie 76ers zmagala nad Sacramentom Kings s 113:111.

    Petindvajsetletni Maxey, ki je letos pogosto zasenčil svoje bolj uveljavljene soigralce, je petič v tej sezoni presegel mejo 40 točk, k čemur je dodal še osem podaj in štiri skoke.

    Najboljši strelec Mionnesote Anthony Edwards in drugi volkovi so prvakom iz Oklahome nasuli 22 trojk. FOTO: Matt Blewett/Imagn Images Via Reuters Connect
    Najboljši strelec Mionnesote Anthony Edwards in drugi volkovi so prvakom iz Oklahome nasuli 22 trojk. FOTO: Matt Blewett/Imagn Images Via Reuters Connect

    Kamerunski veteran Embiid je dosegel 37 točk, a je skrbel tudi za kroženje žoge. V odločilni akciji večera je podal Maxeyu, ki je našel pot do koša in s polaganjem pet sekund pred koncem opravil delo.

    Dillon Brooks je dosegel rekordnih 40 točk za zmago Phoenix Suns nad vodilno ekipo vzhodne konference Detroit Pistons s 114:96. Detroit ostaja na vrhu vzhoda s 34 zmagami in 12 porazi. Košarkarji Phoenixa so sedmi na zahodu.

    Razglašeni Washington Wizards, predzadnja ekipa na vzhodu, so le prišli do druge zmage zapovrstjo. Čarovniki so s 109:99 premagali Milwaukee Bucks.

    Ti so brez poškodovanega Giannisa Antetokounmpa vpisali še četrti zaporedni poraz. V ligi NBA so vse glasnejše govorice, da bi lahko Antetokounmpo že kmalu zamenjal sredino.

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Cleveland v tretji četrtini odpihnil nemočne Dončićeve Jezernike

    Slovenski košarkar Luka Dončić je na začetku tekme zaradi poškodbe zapustil igrišče, a se je vrnil pred koncem prve četrtine. Grenka vrnitev za LeBrona Jamesa.
    29. 1. 2026 | 07:32
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Izjemni Dončić zrežiral veliko zmago Los Angeles Lakers

    Košarkarji LA Lakers so na tekmi severnoameriške lige na krilih slovenskega zvezdnika premagali Chicago Bulls. Poleg Dončića tokrat odličen tudi LeBron James.
    27. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vrnitev v Dallas

    Najbolj zvestih 22 je Dončić povabil v ložo, nato je zgrešil garderobo (VIDEO)

    Luka Dončić je ob vrnitvi v Dallas najbolj zvestim navijačem organiziral ogled tekme v loži in jim podaril podpisane drese ter čevlje.
    Nejc Grilc 26. 1. 2026 | 05:10
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Luka Dončić

    Štab ni verjel, kaj je naredil Dončić: Šestkrat zapored, fantastično

    Še druga zmaga Luke Dončića v Dallasu v dresu Los Angeles Lakers, tokrat je navdušil s 33 točkami in odlično obrambo: »Vem, kako težko je priti na tekmo.«
    Nejc Grilc 25. 1. 2026 | 16:05
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Sanjska zadnja četrtina

    Los Angeles Lakers po čudežnem preobratu prešerne volje iz Dallasa

    V ligi NBA je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić za zmago s 116:100 svojemu nekdanjemu moštvu nasul 33 točk. Jezerniki nadoknadili 15 točk zaostanka.
    25. 1. 2026 | 07:11
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Luka DončićDallas MavericksMinnesota TimberwolvesGiannis AntetokounmpoShai Gilgeous-AlexanderCooper FlaggKon Knueppel

    Šport  |  Tenis
    Maraton Špancu

    Carlos Alcaraz je hodil po robu, a je le ujel svoj prvi finale v Melbournu

    Prvopostavljeni teniški igralec je prvi finalist OP Avstralije. Po petih urah in 27 minutah s 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3), 6:7 (4) ugnal Nemca Alexandra Zvereva.
    30. 1. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Indonezija

    Par zaradi spolnosti in alkohola prejel 140 udarcev z bičem

    Par je bil bičan skupaj s še štirimi osebami, ki so jih spoznali za krive kršitve šeriatskega prava, med njimi tudi uradnika islamske policije.
    30. 1. 2026 | 10:43
    Preberite več
