Naslov v ligi NBA boljši od spolnosti

Košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo in novi soigralec Gorana Dragića pri Milwaukee Bucks si silno želi še enkrat osvojiti naslov prvaka v ligi NBA, kar potrjuje njegova izjava za The Athletic, da so bili občutki po zmagi leta 2021 boljši kot spolni odnos.

Grk nigerijskih korenin je takrat na odločilni šesti tekmi finala dosegel zgodovinskih 50 točk. »To je bil nepozaben občutek, eden najboljših, ki sem jih doživel. Vem, da bo moja izjava 'zažgala' socialna omrežja, ampak lahko rečem, da je bilo boljše kot – kako naj se izrazim, da ne bo kaj narobe – intimen odnos. Saj veste, kaj mislim. Imam rad svojo zaročenko in otroka, ampak ...,« je bil zgovoren 28-letnik in na vprašanje, ali bo kmalu poroka z Mariah Riddlesprigger, odgovoril: »Ne še, ampak bo. Nisem še zaprosil.«

V NBA se bliža končnica, v kateri je Milwaukee najboljši v vzhodni konferenci. »Greek Freak«​ Antetokounmpo ima povprečje 31,5 točke, 11,9 skoka in 5,5 asistence.