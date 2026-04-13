Nasprotnik Los Angeles Lakers znan, Dončić poln motiva za derbi

Redni del sezone v ligi NBA je končan, maratonskih 82 tekem so Los Angeles Lakers zaključili z zelo dobrimi 53 zmagami na svojem računu. Za konec so s 131:107 premagali Utah Jazz in uspeli odpočiti nosilce igre, LeBron James je odigral le 16 minut, dolžnika Rui Hachimura in DeAndre Ayton pa v končnico odhajata z dobro popotnico: oba sta zbrala 22 točk in 10 skokov.

San Antonio ni uspel premagati Denverja (118:128) in Jezerniki so sezono končali na 4. mestu zahodne konference. Zdaj se začenja mučno čakanje na Luko Dončića in Austina Reavesa, v prvem krogu končnice se bodo pomerili s Houston Rockets. V Teksasu namreč niti San Antonio ni želel tvegati poškodb z igro na polno, nosilce igre so obdržali na klopi oziroma jim namenili manjšo minutažo, Denver pa je večjo željo po zmagi izkoristil in potrdil tretje mesto.

Razplet je za Los Angeles ugoden. V prvem krogu končnice so nosilci, prvi dve tekmi bodo odigrali doma. LeBron in soigralci bodo imeli sveže noge, da morda na eni uspejo presenetiti Houston, ki bo v vlogi favorita, in tako še za teden dni podaljšajo čas okrevanja svojih zvezdnikov. Jasne časovnice še ni, Luka čaka še drugi del terapij pred vrnitvijo v ZDA, šele po odzivu telesa bo jasno, kako hitro se bo lahko vrnil na parket, viri iz ZDA pa že nekaj časa poročajo, da je Dončić podčrtal sredino prve runde kot možni čas za vrnitev v igro.

Dvoboj s Houstonom prinaša novo poglavje zvezdniškega boja Jamesa s Kevinom Durantom, tudi Dončić in Durant sta si v preteklosti že imela precej za povedati, motiva za vrnitev in dobro igro slovenskemu zvezdniku gotovo ne bo manjkalo. Po slabšem marcu so aprila Rakete znova ujele pravo formo in nanizale osem zaporednih zmag pred petkovim porazom z Minnesoto.

Do vrnitve Dončića in Austina Reavesa bodo Jezerniki nujno potrebovali točke Ruija Hachimure, ki je bil v zadnjem tednu dni v nemilosti trenerja. FOTO: Sean M. Haffey/AFP

Prva tekma med LA Lakers in Houstonom bo na sporedu v nedeljo zgodaj zjutraj (2.30), v prihajajočem tednu bodo v ospredju tekme play-in turnirja.