Košarka

Nasprotujoči pogledi v Los Angelesu: kdo ima prav glede Dončića?

Košarkarji Houstona se bodo tudi na peti tekmi z Los Angeles Lakers pomerili brez Kevina Duranta, ki ni okreval po poškodbi.
Kdaj bo Luka pripravljen za vrnitev na parket? FOTO: Alonzo Adams/Reuters
Galerija
Kdaj bo Luka pripravljen za vrnitev na parket? FOTO: Alonzo Adams/Reuters
Nejc Grilc
29. 4. 2026 | 09:10
29. 4. 2026 | 09:18
3:25
Odprava Houston Rockets je z zasebnim letalom odpotovala na morda zadnjo tekmo te sezone v Los Angeles, Kevin Durant pa tudi tokrat moštvu ne bo pomagal, čeprav so stisnjeni ob zid. Zvezdnik še ni okreval po poškodbi gležnja, bolečine so prehude in Durant ne bo med aktivnimi košarkarji jutri zjutraj (4.00), ko bo na sporedu peta tekma serije. Nove novice o stanju Luke Dončića niso vzpodbudne.

Serija s Houstonom se tudi za Dončića razpleta popolno

Pred odhodom v Kalifornijo je Durant še vadil na posebni, protitežnostni tekaški stezi, ki manj obremenjuje spodnji del telesa, zdravniško osebje pri Houstonu pa je odločilo, da do tekme zagotovo ne bo naredi in Houston bo Jezernike poskušal premagati brez pomoči 37-letnika.

Tudi na četrti tekmi, ko so Rakete prišle do gladke zmage, je bil Durant le gledalec, a tokrat bi lahko bilo drugače. Veterani Los Angelesa so znova dobili tri dni odmora in zbrali misli za tekmo, ki jo že morajo dobiti, če ne želijo, da se serija spremeni v pravo srhljivko. Jasno pa je, da se bo črni niz Duranta nadaljeval.

Eden najboljših igralcev vseh časov, ki je z Golden Statom prišel do dveh šampionskih prstanov, na zmago v končnici čaka že vse od 7. maja 2023, torej skoraj tri leta. Letos je igral le na drugi tekmi, a tudi takrat Houston ni uspel premagati ekipe, ki še čaka na vrnitev Luke Dončića.

Nanjo bodo v Los Angelesu očitno še nekaj časa počakali. Viri iz ZDA poročajo, da bo odločitev o nastopu Reavesa sprejeta tik pred tekmo. Še vedno drži, da Luka v prvi rundi ne bo igral, Shams Charania pa je za oddajo SportsCenter še dodal, da Lakers ne pričakujejo njegovega nastopa niti v drugi rundi, saj zaenkrat Luka še nima jasne časovnice vrnitve na parket.

Medtem pa dr. Jesse Morse navaja, da je Luka še dober teden oddaljen od vrnitve na parket in bi lahko zaigral že na drugi tekmi serije z Oklahomo. Luka je po navedbah J. J. Redicka dvignil ritem gibov na igrišču, a še vedno ne vadi v igri ena na ena, kar bo naslednji pomemben korak za slovenskega zvezdnika.

V morebitnem dvoboju z Oklahomo bodo Dončića zagotovo potrebovali, če želijo ohraniti upe na presenečenje in izločiti prvake.

Čudežna vrnitev Embiida

Še pred tednom dni se je zdel odpisan, danes je Joel Embiid junak zmage Philadelphie nad Bostonom (113:97), ki v zmagah zdaj vodi le še s 3:2. Embiid je prispeval 33 točk, odličen je bil tudi Tyrese Maxey s 25 točkami in 10 asistencami.

New York je na krilih Jalena Brunsona (39 točk) zajezil poplavo in z zmago s 126:97 znova povedel v seriji z Atlanto (3:2), San Antonio Spurs pa so prišli do prve uspešno zaključene serije končnice (4:1) po letu 2017. Portland je bil premalo kakovosten nasprotnik za izjemno obrambo moštva iz Teksasa.

