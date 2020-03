Naveza Dončić-Porzingis zmlela tudi Memphis (VIDEO)

Košarkarji Dallas Mavericks so dobili tudi zadnji dvoboj z Memphisom in trdno zasedajo položaj v končnici severnoameriške lige NBA. Z izidom 121:96 so premagali Memphis, pri čemer sta bila v ospredju spet Luka Dončić in Kristaps Porzingis. Slovenski as je prispeval 21 točk (za dve 5:12, za tri 2:8, prosti meti 5:8), 4 skoki in 6 asistenc v 30 minutah igre, še bolj učinkovit pa je bil Latvijec, ki je zbral 26 točk in 11 skokov. Dallas je naredil odločilno prednost v tretji četrtini, ki jo je dobil s 34:16.







Manj uspešni so bili košarkarji Miami Heat, pri katerih pripada pomembna vloga Goranu Dragiću. New Orleans jih je namreč premagal z izidom 110:104, čeprav je dobil zadnjo četrtino prav Miami s 30:21. Goran Dragić je prispeval 15 točk (za dve 5:10, za tri 0:5, prosti meti 5:7), 1 skok in 3 asistence v 27 minutah igre, med njegovimi soigralci pa je bil najboljši Jimmy Butler (28 točk), Bam Adebayo je prispeval 12 skokov. Miami kljub porazu ostaja trdno v končnici, in sicer na četrtem mestu vzhodne konference.







Naslednja izziva za slovenska košarkarska asa v ZDA? Oba bosta stopila na parket v noči iz nedelje na ponedeljek; točno opolnoči bo Miami gostoval v Washingtonu, Dallas pa bo gostil Indiano.