Naveza Goran Dragić-Jimmy Butler pometla Milwaukee

Ljubljana



Houston bo trepetal

Zadnji teksaški adut v končnici NBA Houston visi. James Harden in kolegi bodo za napredovanje proti Oklahomi igrali še sedmo tekmo. FOTO: Kim Klement/USA TODAY Sports



Milwaukee (1) : Miami (5) 104:115 – 0:1



Oklahoma (5) : Houston (4) 104:100 – 3:3

- Ni Luke, a je Gogi. Slovenski košarkarje sijajno nadomestil slovo mlajšega kolegaod košarkarske končnice v NBA in je pri sinočnji zmagi Miamija proti Milwaukeeju v prvi tekmi polfinala vzhodne konference pri zmagi s 115:104 dosegel kar 27 točk ter šest skokov in pet asistenc. Dragić je bil drugi strelec svoje ekipe za, ki je dosegel 40 točk.Favorizirana ekipa Milwaukee je začela bolje in dobila prvi polčas s 63 proti 60, nakar je na sceno stopil Dragićev prijatelj Butler, ki je do konca dosegel največ točk v karieri v končnici.Dragić je naredil svoje že v prvem polčasu, ko je vodil svojo ekipo z 19 točkami in bil najbolj zaslužen za le tri točke zaostanka Miamija v prvem polčasu (60:63). Dragić je v petih poskusih zadel dve trojki, igral pa je skupaj 34 minut.»Z Jimmyjem sva se morala ujeti na igrišču na začetku sezone. Hitro sva se, oba zanima nogomet in veliko se druživa tudi zunaj parketa. Po malem sem bil zaskrbljen, saj smo imeli teden dni odmora. Ko smo ujeli ritem in ni bilo težav. Odlično se počutim v mehurčku,« je bil razpoložen DragićMilwaukee, sicer prvi po rednem delu tekmovanja, je imel silno nerazpoloženega prvega moža. Čvrsta in ostra Miamijeva obramba, ki je prav preko nigerijskega Grka iskala pot do prve zmage, je svojo nalogo opravila odlično. Čeprav je bil blizu trojnega dvojčka (18 točk, 10 skokov in 9), je Antetokounmpo izjemno slabo metal proste mete izvajal proste mete (12:4) in izgubil kar šest žog.Oklahoma se ne da. V šesti tekmi in po zaostanku z 0:2 v zmagah, ko je bila tako rekoč že odpisana, je prišla do izenačenja in je izsilila odločilno sedmo tekmo. Houstom je poremagala s 104:100.je nasul 28 točk in jo znova pošteno zagodel nekdanjim soigralcem.je bil najboljši strelec tekme z 32 točkami, v ključnih trenutkih pa je odgovornost skušal prevzeti, ki je po poškodbi daleč od prave forme. Dosegel je 17 točk, vendar je izgubil kar sedem žog.Zmagovalec se bo v polfinalu zahodne konference pomeril z LA Lakers.(Middleton 28 – met iz igre 24:12, za tri 8:4, B. Lopez 24, Antetokounmpo 18 –, 12:6, za tri 5:2, prosti meti 12:4, 10 skokov in 9 podaj, Korver 11, Hill 8, Matthews 7, Williams 5, Connaughton 2, DiVincenzo 1; Butler 40 – 20:13, za tri 2:2, prosti meti 13:12, Dragić 27 – 15:9, za tri 5:2, prosti meti 7:7, 6 skokov in 5 podaj v 34 minutah, Adebayo 12 in 17 skokov, Herro 11, Crowder 9 in 9 skokov, Nunn 6, Olynyk in Robinson po 4, Iguodala 2).(Paul 28 – 20:10, Gallinari 25 – 17:9, Dort 13, Schröder 12, Gilgeous Alexander 10, Bazley 8, Adams 6 in 14 skokov, Noel 2; Harden 32 – 21:11, za tri 10:3, 8 skokov in 7 podaj, Covington 18, Westbrook 17 – 15:8, House 12, Tucker 9 in Gordon po 9, Green 3).