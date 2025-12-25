Navijačem se bo izpolnila božična želja, Dončić se vrača

Navijačem Los Angeles Lakers se bo izpolnila želja, da bodo na božični dan na parketu znova videli slovenskega košarkarja Luko Dončića. Novinar ESPN Shams Charania je potrdil, da se pričakuje, da bo Dončić proti Houstonu znova v ekipi.

»Luka Dončić naj bi igral na božični dan proti Houston Rockets. Povedali so mi, da danes trenira in če bo šlo vse gladko, se bo vrnil v ekipo in v četrtek debitiral s svojim novim modelom športnih čevljev,« je Dončićevo stanje opisal Charania. Dončić je poškodbo utrpel po trku z Bogdanom Bogdanovićem, ki je Ljubljančana zadel s kolenom v meča.

Jezerniki, ki so na četrtem mestu v zahodni konferenci (19–9), se bodo z Raketami pomerili v Crypto.com areni v noči na petek ob 2.00.