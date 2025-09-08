Navijači izbrali: Ataman na vrhu, Sekulić na dnu

Na eurobasketu je v igri še osmerica, tako v lovu za nazivom najboljšega trenerja prvenstva ostaja še osem strokovnjakov. Pri Mednarodni košarkarski zvezi (FIBA) so v anketi spraševali bralce, kdo bi si po njihovem mnenju na tem prvenstvu zaslužil naziv najboljšega.

Vmesni rezultati glasovanja. FOTO: Fiba

Pričakovano je (v času nastajanja prispevka, stanje se lahko še spremeni) kontroverzni, a uspešni turški selektor Ergin Ataman, ki je prejel četrtino glasov, za ovratnik mu diha tudi grški strateg in nekdaj najboljši organizator igre v Evropi Vassilis Spanoulis. Sosedi sta tudi med glavnimi favoriti za osvojitev ene od kolajn.

Navijači pa veliko možnosti v boju za ta naziv ne pripisujejo slovenskemu selektorju, Aleksander Sekulić je med vsemi prejel najmanj glasov (2 %). To bi se utegnilo spremeniti, če bi Sloveniji v sredo uspel veliki met in bi domov poslala Nemce.