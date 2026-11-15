Navijači Lakers si lahko ob novici o Dončiću oddahnejo, Phoenix mora trepetati

Iz ZDA prihaja odlična novica za pristaše Lakers in obupna novica za navijače Phoenix Suns. Luka Dončić je po zvinu desnega gležnja na tekmi v Milwaukeeju sedaj odstranjen s seznama poškodovanih in naj bi igral na nedeljskem gostovanju pri Phoenix Suns, poročajo ameriški mediji.

V ekipo se je sicer vrnil Dončić, a bo na tekmi zaradi udarnine oziroma poškodbe pete manjkal Austin Reaves. Lakers so v tej sezoni v veliki meri odvisni prav od naveze teh dveh igralcev, saj zaenkrat na tekmo skupaj dosegata kar 63,3 točke in sta ključni dejavnik pri sedmih zaporednih zmagah ekipe JJ Redicka.

Vodilnega strelca lige – slovenski as dosega neverjetnih 38,6 točke na tekmo – si bodo lahko tokrat ogledali tudi slovenski navijači, saj se tekma začne ob ob 22.00 po našem času.