Navijači potrdili, Luka Dončić je pred vsemi

V prvem delu glasovanja na družbenih omrežjih in spletni strani lige NBA za tekmo zvezd (All-Star) so privrženci največ glasov oddali Luki Dončiću, sledita mu evropska kolega Giannis Antetokounmpo in Nikola Jokić. Šele na 4. mestu najdemo prvega Američana, pričakovano je to Stephen Curry.

Dončić je prejel 1.249.518 glasov in je prvi v ligi, v zahodni konferenci se mu je najbolj približal Jokić, ki si je ponoči poškodoval koleno, njegov nastop na tekmi zvezd pa je pod vprašajem. Jokić je prejel 1,128,962 glasov, tretji v zahodni konferenci je Stephen Curry.

V vzhodni konferenci je največ glasov (1.192.296) zbral Giannis Antetokounmpo, čeprav je bil dolgo časa odsoten zaradi poškodbe, Milwaukeeju pa ne kaže najbolje. Na drugem mestu je branilec Philadelphie Tyrese Maxey, tretji pa je Jalen Brunson iz NY Knicks.

Naslednji vmesni rezultati bodo znani 6. januarja. Danes je poseben glasovalni dan, saj glasovi štejejo trojno. Skupno bodo glasovi navijačev šteli za 50 odstotkov vseh glasov, četrtino bodo prispevali aktualni igralci v ligi NBA, četrtino pa trenerji.

Tekma vseh zvezd bo na sporedu 15. februarja, gosti jo Los Angeles oziroma dvorana LA Clippers v Inglewoodu.