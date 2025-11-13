  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Navijači slavili »dan osvoboditve Mavsov«. Na izhodnih vratih tudi Davis?

    Nica Harrisona so devet mesecev po katastrofalni menjavi Dončića, ki zdaj blesti, odpustili, medtem ko je Davis poškodovan, pretežek in na izhodnih vratih.
    Dallas Mavericks so v torek odpustili generalnega menedžerja Nica Harrisona. FOTO: Jerome Miron/Reuters
    Galerija
    Dallas Mavericks so v torek odpustili generalnega menedžerja Nica Harrisona. FOTO: Jerome Miron/Reuters
    Žan Urbanija
    13. 11. 2025 | 09:14
    13. 11. 2025 | 09:23
    7:59
    A+A-

    Devet mesecev po tem, ko so Dallas Mavericks pretresli športni svet z menjavo, ki jo številni analitiki označujejo za eno najslabših v zgodovini košarke, so se zgodile neizogibne posledice.

    Teksaška ekipa je v torek odpustila generalnega menedžerja Nica Harrisona. To dejanje analitiki in navijači v Dallasu vidijo kot javno priznanje, da se je »široko kritizirana« poteza menjava zvezdnika Luke Dončića v Los Angeles popolnoma ponesrečila.

    Odločitev je padla dan po tem, ko si je lastnik franšize Patrick Dumont v živo ogledal domači poraz proti Milwaukee Bucks (116-114). Na tej tekmi so navijači, kot poroča AP News, ponovno glasno vzklikali »Fire Nico« (Odpustite Nica), kar je postal »znan refren« vse od sklenitve katastrofalne februarske menjave.

    Odziv javnosti je bil buren. Televizija NBC 5 je poročala, da so se navijači zbrali pred dvorano svoje domače ekipe in proslavljali dogodek, ki so ga na družbenih omrežjih poimenovali »dan osvoboditve Mavsov«.

    Navijači so se zbrali pred dvorano in proslavljali dogodek, ki so ga poimenovali »Dan osvoboditve Mavsov«. FOTO: Jerome Miron/Reuters
    Navijači so se zbrali pred dvorano in proslavljali dogodek, ki so ga poimenovali »Dan osvoboditve Mavsov«. FOTO: Jerome Miron/Reuters

    Pritisk je bil očitno prevelik. »Nihče, povezan z organizacijo Mavericks, ni zadovoljen z začetkom sezone [...] Ko rezultati ne dosegajo pričakovanj, je moja odgovornost, da ukrepam,« je Dumont zapisal v pismu navijačem.

    Grešni kozel ali arhitekt poloma?

    Odpustitev Harrisona je bila nujna poslovna poteza, s katero vodstvo poskuša »popraviti zaupanje navijačev«. AP News namreč opaža, da se je v dvorani pojavilo »veliko praznih sedežev«, česar v Dallasu niso videli vse od leta 2018 – preden je v ekipo prišel Dončić. Niti sreča na loteriji, ko je Dallas z zgolj 1,8-odstotno možnostjo dobil prvi izbor na naboru in izbral Cooperja Flagga, ni mogla pomiriti jeze navijačev.

    A vprašanje ostaja: ali je Harrison edini krivec? Charles Barkley v oddaji na ESPN meni drugače in trdi, da Harrisona »zgolj uporabljajo kot grešnega kozla«.

    »Nico Harrison ni imel moči zamenjati Luke Dončića, razen če je lastnik ekipe to odobril. To je bila njegova [lastnikova] odločitev«, je povedal Barkley.

    Navijači so na tekmi ponovno glasno vzklikali »Fire Nico« (Odpustite Nica). FOTO: Jerome Miron/Reuters
    Navijači so na tekmi ponovno glasno vzklikali »Fire Nico« (Odpustite Nica). FOTO: Jerome Miron/Reuters

    Sporna menjava

    Los Angeles Lakers so prejeli: Luka Dončić, Maxi Kleber, Markieff Morris.

    Dallas Mavericks so prejeli: Anthony Davis, Max Christie, izbor v prvem krogu nabora leta 2029.

    Utah Jazz so prejeli: Jalen Hood-Schifino in dva izbora drugega kroga nabora.

    Harrisonova zmotna utemeljitev

    Harrison je potezo javno utemeljil s svojo obrambno filozofijo. Za ESPN je dejal: »Verjamem, da obramba osvaja prvenstva. [...] Pridobitev enega najboljših obrambnih centrov v ligi nam daje boljše možnosti (za osvojitev naslova, op. a.)«.

    image_alt
    Znanih dvanajst evropskih mest, ki bodo imela zagotovljeno mesto v ligi NBA

    V Dallasu so imeli pomisleke glede Dončićeve kondicije in teže. Menili so tudi, da mu primanjkuje kakovosti in želje pri obrambnih nalogah.

    Nerazložljiva napaka

    Analitiki so bili do te logike neusmiljeni. The Ringer je posel označil za »najslabšo menjavo v zgodovini lige NBA«.

    Nick Wright, analitik pri televiziji Fox Sports, je bil še ostrejši. Fadeaway World navaja njegovo izjavo: »To je preprosto najslabša poteza, ki jo je generalni menedžer naredil v športu v zadnjih stotih letih. Pika.«.

    Dejanje analitiki vidijo kot javno priznanje, da se je menjava zvezdnika Luke Dončića v Los Angeles popolnoma ponesrečila. FOTO: David Jensen/AFP
    Dejanje analitiki vidijo kot javno priznanje, da se je menjava zvezdnika Luke Dončića v Los Angeles popolnoma ponesrečila. FOTO: David Jensen/AFP

    Tudi The Washington Post je menjavo označil za »nerazložljivo« in »karmično slabšo« od zgodovinskih napak, kot sta izbor Sama Bowieja pred Michaelom Jordanom ali menjava Kobeja Bryanta. Razlog je bil v tem, da je bil Dončić 25-letni superzvezdnik na vrhuncu moči, ki »ni dal nobenega znaka, da želi igrati kje drugje kot v Dallasu«.

    Dončićev vzpon proti Davisovemu padcu

    Devet mesecev po menjavi so rezultati na igrišču diametralno nasprotni in kažejo na popoln polom Harrisonove vizije.

    Medtem ko se Dallas utaplja na dnu lestvice, Luka Dončić v Los Angelesu dominira. Dončić igra svojo morda celo najboljšo sezono v karieri in dosega izjemna statistična povprečja, ki ga postavljajo v ožji krog kandidatov za nagrado za najkoristnejšega posameznika v rednem delu sezone. Njegov vpliv je bil takojšen; že ob debiju za Jezernike in v prvih tekmah sezone je podiral strelske rekorde franšize, nekatere stare tudi več desetletij.

    Anthony Davis: Poškodbe, teža in sistemska neprilagojenost

    Nasprotje Dončićevemu vzponu je strmoglavljenje Anthonyja Davisa v Dallasu. Njegovo obdobje v Teksasu najbolje opredeljuje ena beseda: odsotnost. Od februarskega prihoda je Američan izpustil kar 30 od 44 tekem redne sezone. V času Harrisonove odpustitve je bil Davis, kot se za to obdobje spodobi, znova na seznamu poškodovanih zaradi poškodbe mečne mišice.

    Anthony Davis je na priprave prišel s težo 268 funtov (približno 121,5 kg). FOTO: Geoff Burke/Reuters
    Anthony Davis je na priprave prišel s težo 268 funtov (približno 121,5 kg). FOTO: Geoff Burke/Reuters

    Zaupanje v Harrisonovo presojo je očitno popolnoma upadlo tudi znotraj kluba; TSN poroča, da je lastnik Dumont ob tej zadnji poškodbi osebno posredoval in preprečil Davisovo vrnitev na parket. Raje je »zaupal klubskemu zdravniku [...] kot pa Harrisonu«, ki je želel, da Davis igra.

    image_alt
    Dončić, Jokić, Antetokounmpo, Wembanyama v isti ekipi

    Težave pa se ne končajo pri poškodbah. Ko Davis izjemoma ni v civilu, je v ospredju njegova telesna teža. ClutchPoints in Basketnews poročata, da je na priprave prišel s težo 268 funtov (približno 121,5 kg), kar je 15 funtov (skoraj 7 kg) več kot lani.

    Čeprav je ekipa nerodno pojasnjevala, da je bilo povečanje teže namerno, da med sezono ne »postane premajhen«, so fotografije s treninga sprožile val posmeha na spletu. Komentarji, ki jih navaja Fadeaway World, so bili neusmiljeni: »Menjati Luko in ga ozmerjati za debelega samo zato, da se Anthony Davis zredi, je noro«.

    Prihodnost Davisa in Irvinga

    Odslovitev Nica Harrisona je bila nujen, a zgolj prvi korak. Novo začasno vodstvo se zdaj sooča z vprašanjem: kaj storiti z ekipo, ki jo je Harrison sestavil? Govorice o menjavah obeh preostalih zvezdnikov, Anthonyja Davisa in Kyrieja Irvinga, so vse glasnejše.

    Davis je bil znova na seznamu poškodovanih zaradi poškodbe mečne mišice. FOTO: Jess Rapfogel/AFP
    Davis je bil znova na seznamu poškodovanih zaradi poškodbe mečne mišice. FOTO: Jess Rapfogel/AFP

    RealGM navaja, da »vodilni v ligi in skavti verjamejo, da bi morala organizacija preveriti ponudbe za 32-letnega velikana«, da bi začela graditi okoli novinca Cooperja Flagga.

    Sports Illustrated se strinja, da je menjava Davisa »najhitrejši in najlažji način, da se obriše plošča Harrisonove dobe«. Težava je, da je njegova vrednost, saj je ta morda najnižja v njegovi 14-letni karieri zaradi nenehnih poškodb in visoke pogodbe.

    image_alt
    Tudi na poti si Dončić vzame čas za navijače (VIDEO)

    Irvingova situacija je še bolj zapletena. Irving okreva po hudi poškodbi strgane sprednje križne vezi (ACL) v levem kolenu, ki jo je utrpel marca, le nekaj tednov po menjavi Dončića. Okrevanje po takšni poškodbi običajno traja od osem do dvanajst mesecev.

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Iskanje doma

    Obrat na trgu nepremičnin: prodaja na ravni izped treh let, cene pa v nebo

    V Ljubljani že skoraj 5000 evrov za kvadratni meter. Kaj se dogaja na trgu, ki še naprej privablja množice potencialnih kupcev in najemnikov?
    Nejc Gole 12. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Priprava na zimo

    Vse zimske gume niso varne: skrb vzbujajoči rezultati testa AMZS

    Kar enajst pnevmatik na testu ni izpolnjevalo varnostnih meril, zaradi česar jih voznikom odsvetujejo.
    Mirt Bezlaj 12. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Luksuzni hotel

    Danko Končar o hotelu, ki je stal 85 milijonov: To je moj življenjski projekt

    Projekt je trajal skoraj desetletje – najprej marina, nato hotel – in je moral premagovati spremenjene predpise, pandemijo in rast stroškov.
    Pija Kapitanovič 11. 11. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Luka DončićDallas MavericksLos Angeles LakersAnthony DavisNico Harrisonmenjava

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Katastrofalna menjava

    Navijači slavili »dan osvoboditve Mavsov«. Na izhodnih vratih tudi Davis?

    Nica Harrisona so devet mesecev po katastrofalni menjavi Dončića, ki zdaj blesti, odpustili, medtem ko je Davis poškodovan, pretežek in na izhodnih vratih.
    Žan Urbanija 13. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Krka je dobiček povečala za šestino

    Dolenjski farmacevt viša letošnje načrte in prihodnje leto načrtuje več kot 400 milijonov evrov dobička.
    Karel Lipnik 13. 11. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Razno
    Intervju

    Ljubezen živi naprej, tudi ko osebe ni več (pogovor o žalovanju in upanju)

    Iz izgube se lahko rodi nova moč. Intervju s Katjo Bricman o žalovanju, sprejemanju in tem, kako po smrti bližnjega ponovno najti smisel in mir v sebi.
    Danaja Lorenčič 13. 11. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, Luka Dončić ne igra več?

    Tokrat so bralci spraševali Areno in Kanal A, ali ne bodo več predvajali NBA, spraševali ali je Sisi res jahala v Sloveniji in pohvalili Čas slovesa
    13. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Lakers slabši kot Olimpija, LA pripravljen na kraljevo vrnitev

    Boleč poraz v Oklahomi je razgalil šibke točke LA Lakers. Za vikend dve priložnosti, da turnejo končajo s pozitivnim izidom.
    Nejc Grilc 13. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Razno
    Intervju

    Ljubezen živi naprej, tudi ko osebe ni več (pogovor o žalovanju in upanju)

    Iz izgube se lahko rodi nova moč. Intervju s Katjo Bricman o žalovanju, sprejemanju in tem, kako po smrti bližnjega ponovno najti smisel in mir v sebi.
    Danaja Lorenčič 13. 11. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, Luka Dončić ne igra več?

    Tokrat so bralci spraševali Areno in Kanal A, ali ne bodo več predvajali NBA, spraševali ali je Sisi res jahala v Sloveniji in pohvalili Čas slovesa
    13. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Lakers slabši kot Olimpija, LA pripravljen na kraljevo vrnitev

    Boleč poraz v Oklahomi je razgalil šibke točke LA Lakers. Za vikend dve priložnosti, da turnejo končajo s pozitivnim izidom.
    Nejc Grilc 13. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    »Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    APLIKACIJA

    Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo