Navijači slavili »dan osvoboditve Mavsov«. Na izhodnih vratih tudi Davis?

Devet mesecev po tem, ko so Dallas Mavericks pretresli športni svet z menjavo, ki jo številni analitiki označujejo za eno najslabših v zgodovini košarke, so se zgodile neizogibne posledice.

Teksaška ekipa je v torek odpustila generalnega menedžerja Nica Harrisona. To dejanje analitiki in navijači v Dallasu vidijo kot javno priznanje, da se je »široko kritizirana« poteza menjava zvezdnika Luke Dončića v Los Angeles popolnoma ponesrečila.

Odločitev je padla dan po tem, ko si je lastnik franšize Patrick Dumont v živo ogledal domači poraz proti Milwaukee Bucks (116-114). Na tej tekmi so navijači, kot poroča AP News, ponovno glasno vzklikali »Fire Nico« (Odpustite Nica), kar je postal »znan refren« vse od sklenitve katastrofalne februarske menjave.

Odziv javnosti je bil buren. Televizija NBC 5 je poročala, da so se navijači zbrali pred dvorano svoje domače ekipe in proslavljali dogodek, ki so ga na družbenih omrežjih poimenovali »dan osvoboditve Mavsov«.

Navijači so se zbrali pred dvorano in proslavljali dogodek, ki so ga poimenovali »Dan osvoboditve Mavsov«. FOTO: Jerome Miron/Reuters

Pritisk je bil očitno prevelik. »Nihče, povezan z organizacijo Mavericks, ni zadovoljen z začetkom sezone [...] Ko rezultati ne dosegajo pričakovanj, je moja odgovornost, da ukrepam,« je Dumont zapisal v pismu navijačem.

Grešni kozel ali arhitekt poloma?

Odpustitev Harrisona je bila nujna poslovna poteza, s katero vodstvo poskuša »popraviti zaupanje navijačev«. AP News namreč opaža, da se je v dvorani pojavilo »veliko praznih sedežev«, česar v Dallasu niso videli vse od leta 2018 – preden je v ekipo prišel Dončić. Niti sreča na loteriji, ko je Dallas z zgolj 1,8-odstotno možnostjo dobil prvi izbor na naboru in izbral Cooperja Flagga, ni mogla pomiriti jeze navijačev.

A vprašanje ostaja: ali je Harrison edini krivec? Charles Barkley v oddaji na ESPN meni drugače in trdi, da Harrisona »zgolj uporabljajo kot grešnega kozla«.

»Nico Harrison ni imel moči zamenjati Luke Dončića, razen če je lastnik ekipe to odobril. To je bila njegova [lastnikova] odločitev«, je povedal Barkley.

Navijači so na tekmi ponovno glasno vzklikali »Fire Nico« (Odpustite Nica). FOTO: Jerome Miron/Reuters

Sporna menjava Los Angeles Lakers so prejeli: Luka Dončić, Maxi Kleber, Markieff Morris. Dallas Mavericks so prejeli: Anthony Davis, Max Christie, izbor v prvem krogu nabora leta 2029. Utah Jazz so prejeli: Jalen Hood-Schifino in dva izbora drugega kroga nabora.

Harrisonova zmotna utemeljitev

Harrison je potezo javno utemeljil s svojo obrambno filozofijo. Za ESPN je dejal: »Verjamem, da obramba osvaja prvenstva. [...] Pridobitev enega najboljših obrambnih centrov v ligi nam daje boljše možnosti (za osvojitev naslova, op. a.)«.

V Dallasu so imeli pomisleke glede Dončićeve kondicije in teže. Menili so tudi, da mu primanjkuje kakovosti in želje pri obrambnih nalogah.

Nerazložljiva napaka

Analitiki so bili do te logike neusmiljeni. The Ringer je posel označil za »najslabšo menjavo v zgodovini lige NBA«.

Nick Wright, analitik pri televiziji Fox Sports, je bil še ostrejši. Fadeaway World navaja njegovo izjavo: »To je preprosto najslabša poteza, ki jo je generalni menedžer naredil v športu v zadnjih stotih letih. Pika.«.

Dejanje analitiki vidijo kot javno priznanje, da se je menjava zvezdnika Luke Dončića v Los Angeles popolnoma ponesrečila. FOTO: David Jensen/AFP

Tudi The Washington Post je menjavo označil za »nerazložljivo« in »karmično slabšo« od zgodovinskih napak, kot sta izbor Sama Bowieja pred Michaelom Jordanom ali menjava Kobeja Bryanta. Razlog je bil v tem, da je bil Dončić 25-letni superzvezdnik na vrhuncu moči, ki »ni dal nobenega znaka, da želi igrati kje drugje kot v Dallasu«.

Dončićev vzpon proti Davisovemu padcu

Devet mesecev po menjavi so rezultati na igrišču diametralno nasprotni in kažejo na popoln polom Harrisonove vizije.

Medtem ko se Dallas utaplja na dnu lestvice, Luka Dončić v Los Angelesu dominira. Dončić igra svojo morda celo najboljšo sezono v karieri in dosega izjemna statistična povprečja, ki ga postavljajo v ožji krog kandidatov za nagrado za najkoristnejšega posameznika v rednem delu sezone. Njegov vpliv je bil takojšen; že ob debiju za Jezernike in v prvih tekmah sezone je podiral strelske rekorde franšize, nekatere stare tudi več desetletij.

Anthony Davis: Poškodbe, teža in sistemska neprilagojenost

Nasprotje Dončićevemu vzponu je strmoglavljenje Anthonyja Davisa v Dallasu. Njegovo obdobje v Teksasu najbolje opredeljuje ena beseda: odsotnost. Od februarskega prihoda je Američan izpustil kar 30 od 44 tekem redne sezone. V času Harrisonove odpustitve je bil Davis, kot se za to obdobje spodobi, znova na seznamu poškodovanih zaradi poškodbe mečne mišice.

Anthony Davis je na priprave prišel s težo 268 funtov (približno 121,5 kg). FOTO: Geoff Burke/Reuters

Zaupanje v Harrisonovo presojo je očitno popolnoma upadlo tudi znotraj kluba; TSN poroča, da je lastnik Dumont ob tej zadnji poškodbi osebno posredoval in preprečil Davisovo vrnitev na parket. Raje je »zaupal klubskemu zdravniku [...] kot pa Harrisonu«, ki je želel, da Davis igra.

Težave pa se ne končajo pri poškodbah. Ko Davis izjemoma ni v civilu, je v ospredju njegova telesna teža. ClutchPoints in Basketnews poročata, da je na priprave prišel s težo 268 funtov (približno 121,5 kg), kar je 15 funtov (skoraj 7 kg) več kot lani.

Čeprav je ekipa nerodno pojasnjevala, da je bilo povečanje teže namerno, da med sezono ne »postane premajhen«, so fotografije s treninga sprožile val posmeha na spletu. Komentarji, ki jih navaja Fadeaway World, so bili neusmiljeni: »Menjati Luko in ga ozmerjati za debelega samo zato, da se Anthony Davis zredi, je noro«.

Prihodnost Davisa in Irvinga

Odslovitev Nica Harrisona je bila nujen, a zgolj prvi korak. Novo začasno vodstvo se zdaj sooča z vprašanjem: kaj storiti z ekipo, ki jo je Harrison sestavil? Govorice o menjavah obeh preostalih zvezdnikov, Anthonyja Davisa in Kyrieja Irvinga, so vse glasnejše.

Davis je bil znova na seznamu poškodovanih zaradi poškodbe mečne mišice. FOTO: Jess Rapfogel/AFP

RealGM navaja, da »vodilni v ligi in skavti verjamejo, da bi morala organizacija preveriti ponudbe za 32-letnega velikana«, da bi začela graditi okoli novinca Cooperja Flagga.

Sports Illustrated se strinja, da je menjava Davisa »najhitrejši in najlažji način, da se obriše plošča Harrisonove dobe«. Težava je, da je njegova vrednost, saj je ta morda najnižja v njegovi 14-letni karieri zaradi nenehnih poškodb in visoke pogodbe.

Irvingova situacija je še bolj zapletena. Irving okreva po hudi poškodbi strgane sprednje križne vezi (ACL) v levem kolenu, ki jo je utrpel marca, le nekaj tednov po menjavi Dončića. Okrevanje po takšni poškodbi običajno traja od osem do dvanajst mesecev.