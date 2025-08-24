Navijači že vedo, kdo bo junak in kdo bedak

V nadaljevanju preberite:

Še pred petkovim prvim sodniškim metom na evropskem prvenstvu v košarki je v navijaški reprezentanci, ki je sestavljena tako, kot je tista ta prava, za katero držijo pesti, že doseženo soglasje: glavni krivec za morebiten neuspeh bo selektor Aleksander Sekulić. Prav tako ni nobenega dvoma o tem, kdo bo pobral vse zasluge za uspeh. Največji zvezdnik Luka Dončić!

Navijaška reprezentanca z neverjetnim številom košarkarskih navdušencev, a le z malo mojstri, upa na boje za kolajno, tudi tisti, ki v to ne verjamejo, ne bi imeli nič proti junaškim bitkam za najvišje uvrstitve.

Ustvarjanje negativne napetosti pred velikimi tekmovanji ni nič nenavadnega in slabega, pogosto je celo koristno. Delovanju v tako nabrušenem ozračju se ne morejo izogniti predvsem ekipni športi, s katerimi se najlažje poistovetijo množice. Toda pri tej »histeriji« šteje le, kako se nanje odzovejo ključni možje.