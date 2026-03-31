LeBron James blestel v Dončićevi odsotnosti

Košarkarji Los Angeles Lakers so tudi brez kaznovanega slovenskega asa Luke Dončića v ligi NBA na domačem parketu zanesljivo premagali odpisani Washington Wizards s 120:101. LeBron James je dosegel trojni dvojček, že njegov 124. v karieri.

Enainštiridesetletni James je bil eden od šesterice Jezernikov, ki so na koncu presegli mejo desetih točk in si razdelili strelsko breme brez kaznovanega Dončića. Ljubljančan je moral izpustiti dvoboj proti Washingtonu zaradi 16. tehnične napake, ki jo je prejel na tekmi proti Brooklynu.

V njegovi odsotnosti je James, ki se lahko podpiše pod štiri od petih trojnih dvojčkov igralcev po 40. letu starosti, dvoboj končal z 21 točkami, 12 asistencami in desetimi skoki. Po 19 točk so dodali še Austin Reaves ter rezervista Luke Kennard (4/5 za tri točke) in Jaxson Hayes (8/8 iz igre).

Po izenačeni prvi četrtini so domači na plin stopili v drugi in si priigrali 21 točk naskoka. Čeprav so se košarkarji Washingtona v tretji četrtini za kratko približali na deset točk, zmaga Jezernikov ni bila niti za trenutek ogrožena.

V zadnjem delu so vodili tudi s 114:84 in proti Washingtonu, ki ostaja pri dnu lige z le 17 zmagami, mirno pripeljali dvoboj do konca.

Za vijoličasto-rumene je bila to 49. zmaga v sezoni, kar jih ob 26 porazih še naprej uvršča na tretje mesto zahodne konference. S tekmo manj imajo zmago več od četrtega Denverja in tri zmage več od Minnesote, ki je peta.

Za neposredno uvrstitev v končnico Jezerniki potrebujejo še eno zmago, saj ima sedmi Phoenix po današnji visoki zmagi proti Memphisu (131:105) sedem tekem pred koncem razmerje 42-33. Pred Phoenixom so še Houston Rockets (45-29).

Dončić se bo v kader Lakers vrnil že danes ponoči, ko v mesto angelov prihajajo Cleveland Cavaliers. Četrta najboljša ekipa vzhodne konference je ponoči v gosteh ugnala Utah Jazz s 122:113.

Izidi:

Miami Heat – Philadelphia 76ers 119:109

Atlanta Hawks – Boston Celtics 112:102

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns 105:131

San Antonio Spurs – Chicago Bulls 129:114

Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves 94:124

Utah Jazz – Cleveland Cavaliers 113:122

Oklahoma City Thunder – Detroit Pistons 114:110 (podaljšek)

Los Angeles Lakers – Washington Wizards 120:101