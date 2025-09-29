Kdo bo MVP? Zvezdnik stavi na Dončića: Saj ste videli ... (VIDEO)

Po dolgem poletju, v katerem se je izkazal na eurobasketu, je Luka Dončić spet v ZDA in začenja priprave z Los Angeles Lakers, ki so pred dnevi podaljšali pogodbo s trenerjem JJ Redickom in verjamejo, da bodo osvojili 17. naslov v NBA, s katerim bi se izenačili z Boston Celtics. Luka je v Kalifornijo prišel sredi prejšnje sezone po šokantni menjavi iz Dallasa, zdaj pa bo poskušal v tandemu z LeBronom Jamesom spisati novo poglavje v zgodovini slavne franšize.

Shai Gilgeous-Alexander brani naziv MVP. FOTO: William Purnell/AFP

Prihajajoča sezona bo tudi kot tekma za naziv najkoristnejšega igralca (MVP), o kateri bi lahko govorili še leta. Vse kaže na boj med petimi imeni. Nikola Jokić bo želel ponoviti uspeh iz leta 2023, ko je Denver popeljal do prvega naslova v zgodovini kluba. Shai Gilgeous-Alexander brani svojo krono najkoristnejšega igralca, Giannis Antetokounmpo bi lahko zasijal z vzhoda po poškodbah drugih zvezdnikov. Kevin Durant pa je Houston Rockets takoj spremenil v resne kandidate za naslov.

Luka Dončić je pogodbo s klubom podaljšal za tri leta. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters

V ekskluzivnem pogovoru za Basketball Network je o tej temi spregovoril tudi Nikola Vučević, ki meni, da bo prav Dončić zaznamoval sezono. »No, Jokić je vedno v igri, ampak jaz bi stavil na Dončića. Mislim, da bo še posebej motiviran. Zdi se, da je imel res dobro poletje. Saj ste videli, shujšal je, prišel v dobro formo. Že nekaj časa si želi naziva najkoristnejšega igralca, zato ga postavljam za favorita,« je pojasnil črnogorski center Chicago Bulls.

Seveda ne smemo zanemariti možnosti odličnih sezon LeBrona Jamesa in Stephena Curryja, medtem ko je okoli Joela Embiida še vedno veliko vprašajev. San Antonio kljub Victorju Wembanyami še ne izgleda resen kandidat za naslov, zato se bo seznam verjetno zožil na omenjenih pet igralcev.

Nikola Vučević pričakuje, da bo Dončić blestel. FOTO: Kyle Ross/Reuters

Gilgeous-Alexander je nanizal tri zaporedne sezone s povprečjem več kot 30 točk, Jokić je prvi igralec po Larryju Birdu in Billu Russellu, ki se je pet zaporednih sezon uvrstil med prva dva v glasovanju za najkoristnejšega igralca, Giannis je pravkar zaključil morda najboljše leto svoje kariere in popeljal Grčijo do prve kolajne po 16 letih, medtem ko je Dončić po odličnem eurobasketu pokazal morda najboljšo formo v karieri.

Nikola Jokić sta velika tekmeca in prijatelja. FOTO: Garrett Ellwood/AFP

Dončić je nedavno dejal, da se veseli svoje prve celotne sezone z Lakers. »To se mi zdi kot nov začetek,« je dejal. Čeprav je star šele 26 let, se po nekaj neverjetnih sezonah že zdi, da bi moral že držati pokal Larryja O'Briena v rokah,« piše Basketball Network.

Sezona v NBA se bo začela 21. oktobra. Prva pripravljalna tekma Lakers bo v soboto proti Phoenix Suns.