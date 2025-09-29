  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Kdo bo MVP? Zvezdnik stavi na Dončića: Saj ste videli ... (VIDEO)

    Vse kaže, da se bo boj za najkoristnejšega igralca v NBA odvijal med petimi imeni, center Chicago Bulls meni, da je Luka Dončić dozorel za velike stvari.
    Luka Dončić bo začel svojo prvo polno sezono v dresu LA Lakers. FOTO: Katelyn Mulcahy/AFP
    Luka Dončić bo začel svojo prvo polno sezono v dresu LA Lakers. FOTO: Katelyn Mulcahy/AFP
    Peter Zalokar
    29. 9. 2025 | 19:20
    29. 9. 2025 | 19:48
    3:22
    Po dolgem poletju, v katerem se je izkazal na eurobasketu, je Luka Dončić spet v ZDA in začenja priprave z Los Angeles Lakers, ki so pred dnevi podaljšali pogodbo s trenerjem JJ Redickom in verjamejo, da bodo osvojili 17. naslov v NBA, s katerim bi se izenačili z Boston Celtics. Luka je v Kalifornijo prišel sredi prejšnje sezone po šokantni menjavi iz Dallasa, zdaj pa bo poskušal v tandemu z LeBronom Jamesom spisati novo poglavje v zgodovini slavne franšize.   

    Zmagovalci brez kolajne

    Shai Gilgeous-Alexander brani naziv MVP. FOTO: William Purnell/AFP
    Shai Gilgeous-Alexander brani naziv MVP. FOTO: William Purnell/AFP

    Prihajajoča sezona bo tudi kot tekma za naziv najkoristnejšega igralca (MVP), o kateri bi lahko govorili še leta. Vse kaže na boj med petimi imeni. Nikola Jokić bo želel ponoviti uspeh iz leta 2023, ko je Denver popeljal do prvega naslova v zgodovini kluba. Shai Gilgeous-Alexander brani svojo krono najkoristnejšega igralca, Giannis Antetokounmpo bi lahko zasijal z vzhoda po poškodbah drugih zvezdnikov. Kevin Durant pa je Houston Rockets takoj spremenil v resne kandidate za naslov.

    Legenda bikov jasen, Curry in Jokić bi imela velike težave. Dončića ni omenjal

    Luka Dončić je pogodbo s klubom podaljšal za tri leta. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters
    Luka Dončić je pogodbo s klubom podaljšal za tri leta. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters

    V ekskluzivnem pogovoru za Basketball Network je o tej temi spregovoril tudi Nikola Vučević, ki meni, da bo prav Dončić zaznamoval sezono. »No, Jokić je vedno v igri, ampak jaz bi stavil na Dončića. Mislim, da bo še posebej motiviran. Zdi se, da je imel res dobro poletje. Saj ste videli, shujšal je, prišel v dobro formo. Že nekaj časa si želi naziva najkoristnejšega igralca, zato ga postavljam za favorita,« je pojasnil črnogorski center Chicago Bulls.

    Čeferin pred zahtevno nalogo: Če bi moral, bi izbral Dončića

    Seveda ne smemo zanemariti možnosti odličnih sezon LeBrona Jamesa in Stephena Curryja, medtem ko je okoli Joela Embiida še vedno veliko vprašajev. San Antonio kljub Victorju Wembanyami še ne izgleda resen kandidat za naslov, zato se bo seznam verjetno zožil na omenjenih pet igralcev.

    Nikola Vučević pričakuje, da bo Dončić blestel. FOTO: Kyle Ross/Reuters
    Nikola Vučević pričakuje, da bo Dončić blestel. FOTO: Kyle Ross/Reuters

    Gilgeous-Alexander je nanizal tri zaporedne sezone s povprečjem več kot 30 točk, Jokić je prvi igralec po Larryju Birdu in Billu Russellu, ki se je pet zaporednih sezon uvrstil med prva dva v glasovanju za najkoristnejšega igralca, Giannis je pravkar zaključil morda najboljše leto svoje kariere in popeljal Grčijo do prve kolajne po 16 letih, medtem ko je Dončić po odličnem eurobasketu pokazal morda najboljšo formo v karieri.

    Dončić je kot Kobe Bryant ali Magic Johnson v sanjskem moštvu

    Nikola Jokić sta velika tekmeca in prijatelja. FOTO: Garrett Ellwood/AFP
    Nikola Jokić sta velika tekmeca in prijatelja. FOTO: Garrett Ellwood/AFP

    Dončić je nedavno dejal, da se veseli svoje prve celotne sezone z Lakers. »To se mi zdi kot nov začetek,« je dejal. Čeprav je star šele 26 let, se po nekaj neverjetnih sezonah že zdi, da bi moral že držati pokal Larryja O'Briena v rokah,« piše Basketball Network.

    Sezona v NBA se bo začela 21. oktobra. Prva pripravljalna tekma Lakers bo v soboto proti Phoenix Suns.

