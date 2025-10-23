  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    NBA Europe že v dveh letih, kdo ima denar in kaj to pomeni za evropsko košarko?

    V prvi fazi je načrt vključiti 10 do 12 mest, Veliko Britanijo, Španijo, Italijo, Francijo, Nemčijo, morda Turčijo in Grčijo. Za franšizo do milijarde evrov.
    Se bo NBA razširila v Evropo? FOTO: Reuters
    Galerija
    Se bo NBA razširila v Evropo? FOTO: Reuters
    Peter Zalokar
    23. 10. 2025 | 06:00
    4:18
    A+A-

    Večinsko mnenje med košarkarskimi strokovnjaki in tudi navijači v Evropi je, da bi prihod lige NBA na staro celino uničil žlahtno evropsko košarko, propadle naj bi mnoge valilnice talentov, spektakli pa bi se preselili v velemesta brez velike košarkarske tradicije, kot so denimo London, Pariz, Berlin, Hamburg, Dunaj, Amsterdam, Manchester ... Toda vse bolj se zdi, da je širitev najmočnejšega tekmovanja prek Atlantika samo še vprašanje časa. Kapital ima svoje zakonitosti in se požvižga na športni duh ...

    image_alt
    Evroliga v težavah: NBA in FIBA želita ustanoviti novo tekmovanje

    Kot poročajo razni viri, NBA načrtuje določitev franšiznih pristojbin v naslednjih nekaj mesecih s ciljem ustanovitve NBA Evrope v prihodnjih dveh letih. To je potrdil tudi namestnik komisarja Adama Silverja in izvršni direktor lige NBA Mark Tatum. V pogovoru z mednarodnimi mediji je povedal: »Da, naš cilj je zagon v naslednjih dveh letih. Seveda je to odvisno od odobritve upravnega odbora NBA in FIBA.«

    image_alt
    Američani načrtujejo naskok na Evropo

    Kot poroča Sports Business Journal, NBA računa na franšizne pristojbine v višini od 500 milijonov do kar milijarde dolarjev in je najela bančnega giganta JP Morgan in investicijsko družbo The Raine Group za izpopolnitev poslovnega načrta.

    »V bližnji prihodnosti bomo začeli resno sodelovati s potencialnimi vlagatelji v ligo,« je dejal Tatum za TalkSport.com. »Prehajamo na naslednjo stopnjo. Mislim, da bomo v naslednjih približno osmih tednih dobili zelo dober občutek, kje smo glede stopnje zanimanja.«

    Generalni sekretar Fibe Andreas Zagklis in komisar NBA Adam Silver sta že marca napovedala interes, da se NBA igra tudi v Evropi. FOTO: Timothy A. Clary/AFP
    Generalni sekretar Fibe Andreas Zagklis in komisar NBA Adam Silver sta že marca napovedala interes, da se NBA igra tudi v Evropi. FOTO: Timothy A. Clary/AFP

    NBA bi lahko, čeprav je to malo verjetno, odstopila od projekta, če ne bi dosegla tržne vrednosti, za katero meni, da ji pripada. Medtem poslovni načrt vključuje določanje možnih lokacij ekip.

    »Menimo, da bo ta liga vključevala kombinacijo obstoječih klubov, morebitnih novih klubov, ki danes še ne obstajajo, in morda nekaj nogometnih klubov, ki nimajo košarkarske ekipe, a bi želeli vlagati v košarkarsko moštvo,« je dejal Tatum. »V prvi fazi je naš začetni načrt vključiti 10 do 12 mest. Predvsem Veliko Britanijo,  Španijo, Italijo, Francijo, Nemčijo, morda Turčijo, morda Grčijo.«

    Tatum je povedal, da bo NBA vodila ligo najvišjega razreda. »Naš načrt je, da bi Fibina liga prvakov postala liga drugega razreda,« je dejal. »Ob zagonu te lige bodo na voljo štiri prosta mesta, za katera bi se ekipe s celotne celine lahko vsako leto potegovale prek preglednega postopka, temelječega na dosežkih, bodisi z zmago v svojih domačih ligah in nato igranjem v košarkarski ligi prvakov, ali pa bi lahko ustvarili en velik kvalifikacijski turnir domačih prvakov.«

    Tudi evropska divizija NBA?

    »V prihodnosti bi lahko videli, da bi zmagovalci ali prvi dve uvrščeni ekipi v evropski ligi vstopili v pokal NBA in se vključili v pokal NBA. In res daleč v prihodnosti, ko bo na voljo nadzvočno potovanje, bi lahko videli evropsko divizijo NBA,« pravi Tatum.

    London bo 18. januarja 2026 gostil že 10. tekmo rednega dela sezone NBA, ko bodo Memphis Grizzlies igrali proti Orlando Magic. Načrtovano je, da bo liga leta 2027 igrala tekme v Manchestru v Angliji in Parizu, leta 2028 pa v Berlinu in Parizu.

    »V Veliki Britaniji ni ekip najvišjega razreda,« je dejal Tatum. »Menimo, da morajo biti, saj vemo, da povpraševanje – število navijačev, velikost trga – zahteva, da tem navijačem ponudimo najboljšo izkušnjo.«

    NBALiga NBALuka DončićevroligaFIBAFiba Europe

