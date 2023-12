NBA ima dovolj, vročekrvni Draymond suspendiran za nedoločen čas

Aktualna sezona se za kontroverznega košarkarja Golden State Warriors ne odvija po načrtih. Na parketu ne on, ne štirikratni prvaki iz zadnjega desetletja (2015, 2017, 2018, 2022) z izjemo Stepha Currya ne blestijo, Draymond Green pa se ne more izviti iz primeža vročekrvnih potez. Veliko prahu je dvignil z davljenjem Rudya Goberta, ki mu je prineslo pet tekem prepovedi igranja, po povratku na parket pa ni trajalo dolgo, da je Draymond znova udaril. Dobesedno.

Silovit pretepaški udarec s komolcem je v noči na sredo v obraz dobil košarkar Phoenixa Jusuf Nurkić, Draymond je bil izključen, Nurkić pa je po tekmi dejal: »On res potrebuje pomoč, ne vem, kaj se dogaja z njim. Vesel sem, da ni začel daviti še mene.« Tudi ostali zvezdniki lige so se odzvali podobno, denimo Kevin Durant, ki je v preteklosti tudi že obračunal z Greenom.

Jusuf Nurkić je po udarcu obležal na tleh. FOTO: Mark J. Rebilas/USA Today

Draymond je vedel, da je v težavah, zato se je takoj opravičil: »Nikoli se ne opravičujem za stvari, ki sem jih želel narediti. Jusufu pa bi se rad opravičil, ker udarec ni bil nameren, želel sem izsiliti prekršek in prišlo je do kontakta.«

Liga NBA je imela neprimernega obnašanja dovolj in komisar lige Adam Silver je sporočil, da so zvezdnika Warriorsov suspendirali za nedoločen čas. Letos je bil Green izključen že trikrat, vodja tekmovanja Joe Dumars pa je sporočil, da bo moral Green najprej doseči določene zastavljene cilje s strani lige in ekipe, preden bo spet lahko stopil na parket.

Vodstvo Warriorsov se bo danes sestalo z njegovim agentom Richom Paulom, da se dogovorijo glede naslednjih korakov. Green bo za vsako tekmo, ki jo bo izpustil, izgubil dobrih 150.000 dolarjev, če bo suspenz trajal manj kot 20 tekem in dobrih 200.000 dolarjev, če bo kazen daljša od 20 tekem. Glede na zgodovino neprimernega obnašanja in kazni, ki jih v zadnjih letih deli liga NBA, se slednje zdi bolj verjetno.