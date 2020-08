NBA-kavboj Srečni Luka meče hitreje od svoje sence

Ljubljana

- Ker gre za kapitalistični denar, se je košarkarska liga NBA nadaljevala kljub kitajskemu virusu, bi rekel. Denarja ne moremo več metati skozi okno oziroma v brezno pandemije. Ker je NBA velika industrija, mora v Orlandovem svetuimeti svoje junake, izmišljene, risane ali kar prave, resnične.Včasih so tudi v elitni severnoameriški košarkarski ligi bili junaki, ti so danes legende. Včasih je bilo žoganje pod obroči videti kot romantično soočenje vitezov športa, danes je vse le denar. Ko je pred dnevis super luksuzno jahto zaplul v pristanišče v Splitu, se je takoj nabrala velika gruča navdušencev, ki so želeli videti košarkarskega čarovnika.Ta je v igri imel občutek, idejo, domišljijo. Ne vemo, če bi denimo v Split prišel, ali bi bil deležen tolikšnega navdušenja. Je le majhna riba, bi rekli Dalmatinci.A konec sanjarjenja, kliknimo s prstoma in se prebudimo. Smo v letu 2020, liga NBA se nadaljuje,pa ameriškim statističnim navdušencem iz dneva v dan ponuja novo gradivo. Vse je v številkah, duše in enkratnosti Magica Johnsona danes ni več.Luka Dončić je konec tedna s svojim sedemnajstim trojnim dvojčkom v letošnji sezoni Dallas Mavericks popeljal do zmage nad prvouvrščeno ekipo vzhodne konference lige NBA Milwaukee Bucks. V Orlandu so Teksašani jelenčke ugnali po podaljšku s 136:132.Številke, kot bi na statistiko porekel še en košarkarski čarovnik, so za slovenskega zvezdnika naslednje: dosegel je 36 točk (met iz igre 12:24), zbral rekordnih 19 podaj in 14 skokov. Ima največje število trojnih dvojčkov med vsemi košarkarji v tej sezoni lige onkraj velike luže. Če so bili po koronavirusnem oddihu in treningu v domovini ob vrnitvi v obljubljeno deželo še kakšni dvomi, kako je pripravljen Srečni Luka, Lucky Luke, seveda po stripovskem kavboju, ki strelja (vrže na koš) hitreje od svoje sence, zdaj teh ni več.»Vsak dan, vsako uro je boljši. Najbolj me je navdušilo to, kako je med tekmo vodil ekipo. Ohranil je mirno kri in vodil soigralce, ko so bili ti očitno v krču,« je Ljubljančana hvalil trener Dallasa. Mavericks so ob koncu rednega dela dosegli zadnjih sedem točk in izbojevali podaljšek, v katerem so ves čas vodili. A če ne bi bilo Dončića ...Že odločilna prosta meta za dodatnih pet minut igralnega časa je 21 sekund pred koncem rednega dela igre zadel prav Srečni Luka. To je bil že tretji podaljšek Dallasa od petih tekem v Orlandovem mehurčku risanih junakov Walta Disneyja in druga zmaga.je k zmagi dodal 27 točk,26.»Počutim se svežega in skušam sprejemati prave odločitve. Včasih še vržem na koš, ko ne bi smel,« je svojo igro ocenil Dončić, ki je v Orlandu dosegel tretjega dvojnega dvojčka. Zvezdnik Milwaukeeja in MVP pretekle sezoneje imel v statistiki 34 točk, 13 skokov in pet blokad, tudi sam ni mogel prehvaliti Dončića. »Je eden od najbolj nadarjenih košarkarjev, proti kateremu sem kdaj igral. Vso ekipo naredi kakovostnejšo in še se bo izboljšal,« je navrgel Grk.Miami Heat je brez poškodovanegas 112:119 izgubil proti Phoenix Suns. Ta je proti vročici nadaljeval niz neporaženosti na Floridi, za peto zmago po ponovnem zagonu sezone jeproti četrti ekipi vzhoda prispeval 35 točk. Za Miami sta jihinzbrala po 25. Denver Nuggets, kjerzaradi poškodbe ni v postavi, je po dveh podaljških s 134:132 ugnal Utah Jazz.Luka Dončić bo naslednjič v akciji že drevi ob 21. uri po slovenskem času proti ekipi Utah Jazz.