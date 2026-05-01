Ponoči v Houstonu brez obeh najboljših igralcev

Ponoči ob 3.30 bodo košarkarji Houston Rockets in Los Angeles Lakers odigrali šesto tekmo prvega kroga končnice v ligi NBA. Izid je 3:2 za Lakers, ki še vedno pogrešajo Luko Dončića. A tudi gostitelji bodo brez najboljšega igralca ...

Houston Rockets so namreč tudi uradno izključili Kevina Duranta z današnje tekme prvega kroga končnice zahodne konference proti Los Angeles Lakers. Durant, 16-kratni udeleženec tekme All-Star in MVP lige NBA v sezoni 2013/14, bo zaradi poškodbe gležnja, ki jo je utrpel 21. aprila, izpustil četrto zaporedno tekmo.

Rockets so v seriji na štiri zmage zaostajali z 0:3, a so nato dobili dve tekmi zapored. Durant je v tej seriji odigral le 41 minut – vse v drugi tekmi –, ko si je poškodoval kost v levem gležnju.

Če bodo Rockets dobili šesto tekmo, bo sedma tekma v Los Angelesu na sporedu v nedeljo, 12 dni po tem, ko se je Durant prvič poškodoval. Durant, 37, je v rednem delu sezone dosegal povprečno 26 točk na tekmo.

Dončić je najboljši strelec Lakers in rednega dela NBA s 33,5 točke na tekmo, a v končnici še ni zaigral zaradi poškodbe stegenske mišice. Vrnil naj bi se, če se bodo Jezerniki prebili v drugi krog.