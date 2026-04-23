Dončić z mesta zadel trojko, znano, kdaj se bo vrnil (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so presenetljivo dobili obe domači tekmi s Houston Rockets v prvem krogu končnice, zdaj pa je že bolj znano, kdaj se bosta zvezdnika vrnila ...

Reaves namreč že trenira na parketu (v igri 3 na 3) in se približuje vrnitvi v postavo Jezernikov. Dobil je zeleno luč za najnovejšo fazo v procesu rehabilitacije po natrganju trebušne mišice, ki ga je utrpel 2. aprila na tekmi proti Oklahoma City Thunder. Na isti tekmi se je poškodoval tudi Luka Dončić (zadnja stegenska mišica). Slovenec še naprej ostaja odsoten z resnih treningov in po poročanju ESPN ne razmišlja več o tem, da bi zaigral proti Raketam. Je pa na treningu že metal na koš in brez odriva zadel trojko. Torej bi lahko zaigral že na prvi tekmi naslednjega kroga končnice, če se bo izšlo po željah ekipe J. J. Redicka.

Vrnitev Reavesa naj bi se zgodila, če se bo serija na štiri zmage zavlekla na pet ali več tekem. Zaradi več prostih dni med tekmami te serije je peta tekma na sporedu 29. aprila, šesta 1. maja, sedma pa bi bila odigrana 3. maja, več kot štiri tedne po Reavesovi poškodbi.

Reaves je bil v tej sezoni drugi najboljši strelec Lakers, z najboljšimi povprečji v karieri – 23,3 točke in 4,7 skoka ob 5,5 asistence na tekmo. Časovni okvir Dončićeve vrnitve se nagiba k šestim tednom v primerjavi s štiritedenskim obdobjem za Reavesa, še navaja ESPN.

Naslednja tekma med Lakers in Rockets bo v noči na soboto (2.00) v Houstonu.