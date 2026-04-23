Košarka

Dončić z mesta zadel trojko, znano, kdaj se bo vrnil (VIDEO)

Austin Reaves se bo vrnil, če se bo serija Jezernikov s Houston Rockets zavlekla na pet ali več tekem. Luka Dončić naj bi okreval dva tedna dlje, a že meče.
Luka Dončić in Austin Reaves bijeja bitko s časom. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters
Luka Dončić in Austin Reaves bijeja bitko s časom. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters
Peter Zalokar
23. 4. 2026 | 21:23
23. 4. 2026 | 22:24
Košarkarji Los Angeles Lakers so presenetljivo dobili obe domači tekmi s Houston Rockets v prvem krogu končnice, zdaj pa je že bolj znano, kdaj se bosta zvezdnika vrnila ...

Reaves namreč že trenira na parketu (v igri 3 na 3) in se približuje vrnitvi v postavo Jezernikov. Dobil je zeleno luč za najnovejšo fazo v procesu rehabilitacije po natrganju trebušne mišice, ki ga je utrpel 2. aprila na tekmi proti Oklahoma City Thunder. Na isti tekmi se je poškodoval tudi Luka Dončić (zadnja stegenska mišica). Slovenec še naprej ostaja odsoten z resnih treningov in po poročanju ESPN ne razmišlja več o tem, da bi zaigral proti Raketam. Je pa na treningu že metal na koš in brez odriva zadel trojko. Torej bi lahko zaigral že na prvi tekmi naslednjega kroga končnice, če se bo izšlo po željah ekipe J. J. Redicka.

Vrnitev Reavesa naj bi se zgodila, če se bo serija na štiri zmage zavlekla na pet ali več tekem. Zaradi več prostih dni med tekmami te serije je peta tekma na sporedu 29. aprila, šesta 1. maja, sedma pa bi bila odigrana 3. maja, več kot štiri tedne po Reavesovi poškodbi.

Reaves je bil v tej sezoni drugi najboljši strelec Lakers, z najboljšimi povprečji v karieri – 23,3 točke in 4,7 skoka ob 5,5 asistence na tekmo. Časovni okvir Dončićeve vrnitve se nagiba k šestim tednom v primerjavi s štiritedenskim obdobjem za Reavesa, še navaja ESPN.

Naslednja tekma med Lakers in Rockets bo v noči na soboto (2.00) v Houstonu.

Šport  |  Nogomet
VAR

Čeferin: Kako naj bi to vedel, saj nisi psihiater

Predsednik Evropske nogometne zveze je priznal, da tudi sam ne razume več vseh pravil in interpretacij sodnikov pri uporabi sistema VAR.
23. 4. 2026 | 21:28
Preberite več
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Orbánova saga končana, pretresi ostajajo

Ena od lekcij Orbánove politične blokade je, da se bo morala EU vprašati, kako v prihodnosti ne bo žrtev izsiljevanja in blokad.
Peter Žerjavič 23. 4. 2026 | 21:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Pokal NZS

V finalu pokala tudi Aluminij

Kidričani so v polfinalu v gosteh strli odpor nogometašev Brava.
23. 4. 2026 | 20:56
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Bližnji vzhod

Trump po podaljšanju premirja ne odstopa od blokade

Ameriški predsednik je ukazal napad na vsako iransko ladjo, ki bi blizu Hormuške ožine nastavljala mine.
Barbara Kramžar 23. 4. 2026 | 20:09
Preberite več
Premium
