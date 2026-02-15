  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Tretjič najboljši s strgano tetivo, vodstvo lige NBA razmišlja o kazni

Veteran Portlanda Damian Lillard je tretjič v karieri dobil tekmovanje v metanju trojk, premagal je Kona Knueppla in Devina Bookerja.
Damian Lillard je kralj trojk. FOTO: Ronald Martinez/AFP
Damian Lillard je kralj trojk. FOTO: Ronald Martinez/AFP
Nejc Grilc
15. 2. 2026 | 08:00
15. 2. 2026 | 08:54
2:14
Tekmovanje v metu trojk je v sobotnem večeru v Los Angelesu zasenčilo tekmovanje v zabijanju, razlog se skriva v kraljevi vrnitvi Damiana Lillarda. Poškodovani zvezdnik Portlanda okreva po strgani ahilovi tetivi in v tej sezoni ne bo igral, vseeno pa je tretjič v karieri dobil prestižno tekmovanje v trojkah.

Tekma zvezd zanimiva le za dogovore »pod mizo«, tudi Dončić je del težave

V finalu je dosegel 29 točk, prehitel je Devina Bookerja in Kona Knueppla. »Sem svež in motiviran, ni mi treba vsako večer igrati 35, 40 minut. Vedno bom na voljo za metanje trojk,« je pojasnil Lillard in ob tem potrdil, da se že pripravlja na vrnitev na igrišča v prihodnji sezoni.

Tekmovanje v zabijanju je dobil Keshad Johnson, v finalu je premagal Carterja Bryanta. Luka Dončić bo danes zvečer (23.00) del tekme zvezd, potrdil je, da bo v Los Angelesu med nastopajočimi.

Veliko pozornosti je bilo namenjeno tudi komisarju lige Adamu Silverju, ki ima v zadnjih tednih ogromno dela. Najprej je potrdil, da bo liga marca odločala o potencialni širitvi na 31 oziroma 32 moštev, nato se je ozrl še k problemu namernega izgubljanja: »Delim vaše mnenje, da je letos obnašanje moštev preseglo vse meje, to škodi našemu produktu. Želim, da vsi vedo, da zelo resno razmišljamo o resnih kaznih, tudi o odvzemu izborov na naboru, če bo potrebno. Pogovarjam se z menedžerji ekip in jasno je, da sistem loterije ne deluje več.«

Silver je ob tem še zagotovil, da razmišljajo tudi o prihodnosti tekme zvezd, ki postaja vse manj relevantna. Liga NBA bo po današnjem večeru odšla na krajši odmor, igralci se na parket vračajo v noči na petek.

