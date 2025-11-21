LeBron z gesto jasno pokazal, kaj si misli o Dončiću (VIDEO)

Brez dvoma je LeBron James še vedno največji zvezdnik pri Los Angeles Lakers, četudi naš as Luka Dončić blesti na začetku sezone lige NBA. James je postal prvi košarkar, ki je zaigral v 23. sezoni in ob svojem prvem nastopu prispeval dobršen delež k zmagi Jezernikov s 140:126 proti Utah Jazz. Prvi mesec sezone je izpustil zaradi išiasa, a 23. sezona za številko 23 je uradno v teku ...

Ni skrivnost, da je LeBron James, ki bo 30. decembra dopolnil 41 let, v pozni jeseni svoje kariere. Prihodnost Los Angelesa po njegovem koncu kariere je bila negotova vse do šokantne poteze Lakers, ko so iz Dallasa prejeli nepričakovano darilo – Luko Dončića. James je ob debiju sprejel častno odločitev, ki nakazuje, da bo kmalu uradno predal žezlo številki 77.

Po poročilu Dana Woikeja iz The Athletic je LeBron James vztrajal, da Dončića predstavijo kot zadnjega v začetni peterki. Jamesa so prvega napovedali ob bučnem aplavzu v Crypto.com Areni. Majhna gesta, a nedvomno pomembna – od enega superzvezdnika drugemu.

LeBron James ima Luko Dončića za svojega legitimnega naslednika. FOTO: Ronald Martinez/AFP

Predstavitev začetne peterke ekipe navijače vedno dodatno podžge tik pred začetkom tekme. Običajno je zvezdnik moštva na vrsti zadnji, kar je pri Lakers nekoliko zapleteno, saj imajo dva superzvezdnika, ki sta v povsem različnih obdobjih svojih karier. Dončić in James sta oba ljubljenca občinstva, a ta gesta najboljšega strelca v zgodovini lige je lep poklon 26-letnemu Slovencu, ki ima v tej sezoni izjemno povprečje 34,4 točke na tekmo.

James je ob svojem prvem nastopu v sezoni dosegel dvojnega dvojčka z 11 točkami in 12 podajami, medtem ko je bil Dončić s 37 točkami najboljši strelec Lakers. Dodal je še 10 podaj, pet skokov in štiri ukradene žoge, a je izgubil tudi osem žog, je poročal Sports Illustrated.

Lakers imajo po burnem ritmu nekaj več premora, v noči na ponedeljek bodo spet igrali z Utah Jazz.