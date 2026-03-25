Košarka

Liga NBA naj bi dobila še dve franšizi, kdo se bo selil na vzhod?

Vrednosti ekip v NBA so v zadnjih letih močno poskočile, zato naj bi se cene za katerokoli novo moštvo gibale med sedmimi in desetimi milijardami dolarjev.
Bo Luka Dončić (desno, ob njem LeBron James) obiskal tudi Las Vegas in Seattle? FOTO: Jayne Kamin-oncea/Reuters
Peter Zalokar
25. 3. 2026 | 17:57
25. 3. 2026 | 18:00
2:26
A+A-

Upravni odbor lige NBA je glasoval za pooblastitev vodstva lige, da začne preučevati morebitno razširitev z novima moštvoma v Las Vegasu in Seattlu, s čimer bi liga narasla na 32 klubov.  Ta korak je prvi v dolgotrajnem procesu, ki bi lahko privedel do nove ekipe v Seattlu, kjer je nekoč igrala zasedba SuperSonics, preden se je preselila v Oklahoma City, ter v Las Vegasu, ki je bil prizorišče tekme zvezd lige NBA.

V sklopu postopka je NBA kot strateškega svetovalca vključila investicijsko banko PJT Partners, ki bo ocenila potencialne trge, lastniške skupine, infrastrukturo aren in širše gospodarske posledice priključitve dveh novih moštev. »Današnje glasovanje odraža zanimanje našega odbora za raziskovanje možnosti razširitve v Las Vegas in Seattle – dva trga z dolgo zgodovino podpore košarki NBA,« je dejal komisar lige NBA Adam Silver. »Veselimo se naslednjega koraka in dialoga z zainteresiranimi stranmi.«

Za sprejem kakršnegakoli sklepa o dodajanju novih ekip bi bilo potrebnih 23 od 30 guvernerjev lige NBA, do tega koraka pa je še več faz. Vrednosti ekip so v zadnjih letih močno poskočile, zato naj bi se cene za katerokoli novo moštvo gibale med 7 in 10 milijardami dolarjev. Phoenix Suns so bili leta 2022 prodani za takrat rekordnih 4 milijarde dolarjev v ligi NBA, vendar so Boston Celtics lani zamenjali lastnika za 6,1 milijarde dolarjev, Los Angeles Lakers pa so bili istega leta prodani za 10 milijard dolarjev – najvišjo ceno, ki je bila kadarkoli plačana za ameriško športno ekipo.

Če bi Seattle in Las Vegas dobila razširitveni ekipi, bi ju liga najverjetneje uvrstila v zahodno konferenco, eno od zdajšnjih ekip z zahoda pa bi preselila v vzhodno konferenco; najpogosteje se kot mogoča kandidata omenjata Memphis Grizzlies in Minnesota Timberwolves.

Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Med mladimi volivci nesporna zmaga SDS in trojčka NSi, kaj pravijo psihologi?

S psihologom dr. Žanom Lepom o obračanju mladih volivcev k desnim strankam.
24. 3. 2026 | 09:00
Parlamentarne volitve

Koalicija ne bo ponovila mandata, prav tako ne bo nove pomladi

Ne levosredinski ne desnosredinski programski trojček nima zadostne večine za oblikovanje vlade. Resnica jeziček na tehtnici.
Uroš Esih 23. 3. 2026 | 05:00
Po volitvah

Logarjevi Demokrati se bodo odzvali vabilu Svobode

Premier in predsednik Svobode Robert Golob je včeraj začel pogovore o oblikovanju nove vladne koalicije. Podrobnosti o začetih pogovorih niso predstavili.
24. 3. 2026 | 06:54
Tema dneva

Sestavljanje koalicije v senci manevra z volilno prevaro

V političnem besednjaku prvaka SDS Janeza Janše beseda poraz ne obstaja. Prav tako ne pozna pomena besedne zveze prevzemanje odgovornosti.
Uroš Esih 25. 3. 2026 | 05:00
Delov poslovni center  |  Energetika
Obratovalni zastoji

S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

V pričakovanju naslednjega preboja

Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
NBALiga NBAAdam SilverLuka DončićLos Angeles LakersširitevSeattleLas Vegas

Novice  |  Slovenija
Državnozborske volitve

SDS in Demokrati vložili ugovore na potek volitev

SDS ponekod predlaga neupoštevanje oddanih glasov, drugod pa ponovitev glasovanja. Demokrati menijo, da bi lahko bili oškodovani »za kakšen mandat«.
25. 3. 2026 | 17:19
Novice  |  Slovenija
Državnozborske volitve

Logar in Stevanović pred srečanjem z Golobom na »prijateljsko kavo«

»V ozadju ni nobene zarote,« je izjavil Zoran Stevanovič, ki je pojasnil, da sta se na kavo usedla po snemanju televizijske oddaje.
25. 3. 2026 | 16:48
Novice  |  Svet
Nemški trgovec

Tudi v Sloveniji priljubljeni Kik zapira 300 trgovin

»Formula ‘odpremo pet novih trgovin in imamo petkrat več kupcev’ ni delovala stoodstotno,« je povedal direktor Christian Kümmel.
25. 3. 2026 | 16:18
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Dejan Verčič: Fantje, zmenite se!

Robert Golob pred Drnovškovo preizkušnjo - brez preseganja političnih polov in političnih delitev stabilne vlade ne bo.
Uroš Esih 25. 3. 2026 | 16:17
