Liga NBA naj bi dobila še dve franšizi, kdo se bo selil na vzhod?

Upravni odbor lige NBA je glasoval za pooblastitev vodstva lige, da začne preučevati morebitno razširitev z novima moštvoma v Las Vegasu in Seattlu, s čimer bi liga narasla na 32 klubov. Ta korak je prvi v dolgotrajnem procesu, ki bi lahko privedel do nove ekipe v Seattlu, kjer je nekoč igrala zasedba SuperSonics, preden se je preselila v Oklahoma City, ter v Las Vegasu, ki je bil prizorišče tekme zvezd lige NBA.

V sklopu postopka je NBA kot strateškega svetovalca vključila investicijsko banko PJT Partners, ki bo ocenila potencialne trge, lastniške skupine, infrastrukturo aren in širše gospodarske posledice priključitve dveh novih moštev. »Današnje glasovanje odraža zanimanje našega odbora za raziskovanje možnosti razširitve v Las Vegas in Seattle – dva trga z dolgo zgodovino podpore košarki NBA,« je dejal komisar lige NBA Adam Silver. »Veselimo se naslednjega koraka in dialoga z zainteresiranimi stranmi.«

Za sprejem kakršnegakoli sklepa o dodajanju novih ekip bi bilo potrebnih 23 od 30 guvernerjev lige NBA, do tega koraka pa je še več faz. Vrednosti ekip so v zadnjih letih močno poskočile, zato naj bi se cene za katerokoli novo moštvo gibale med 7 in 10 milijardami dolarjev. Phoenix Suns so bili leta 2022 prodani za takrat rekordnih 4 milijarde dolarjev v ligi NBA, vendar so Boston Celtics lani zamenjali lastnika za 6,1 milijarde dolarjev, Los Angeles Lakers pa so bili istega leta prodani za 10 milijard dolarjev – najvišjo ceno, ki je bila kadarkoli plačana za ameriško športno ekipo.

Če bi Seattle in Las Vegas dobila razširitveni ekipi, bi ju liga najverjetneje uvrstila v zahodno konferenco, eno od zdajšnjih ekip z zahoda pa bi preselila v vzhodno konferenco; najpogosteje se kot mogoča kandidata omenjata Memphis Grizzlies in Minnesota Timberwolves.