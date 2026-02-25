LeBron James: Ne vem, kaj je razmišljal Luka (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so doma izgubili proti Orlandu s 110:109, odločitev slovenskega asa Luke Dončića v zadnjih sekundah pa je vse, vključno z LeBronom Jamesom, pustila v zadregi, saj se je odpovedal odprtemu metu, ki bi lahko prinesel zmago.

Dobrih šest sekund pred koncem tekme je Dončić prejel žogo iz avta in imel s precejšnje razdalje več kot dovolj prostora za met. Toda odločil se je za vodenje proti košu ter podal Jamesu, ki je bil prisiljen v težak met ob zvoku sirene in ni bil niti blizu uspehu.

Dončić je po tekmi za ESPN pojasnil odločitev: »Vem, da sem bil sam, ampak zdelo se mi je, da sem malo predaleč. Poskušal sem priti bliže. Verjetno ne bi smel voditi žoge, ampak vreči na koš. Mislil sem, da je ostalo več časa. Bilo je dovolj časa za boljši met ali poskus prodora.«

Luka Dončić bi se moral odločiti za met. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

James je bil očitno presenečen, da se je Dončić odpovedal metu, in dejal, da ni bil v idealnem položaju, da bi sprejel žogo in poskusil z metom ob zvoku sirene.

»Očitno boste morali vprašati Luko, kaj je videl pri tej akciji. Mislil sem, da ima dober pogled, in videti je bilo, kot da je nekako izgubil ravnotežje. Ni imel pravega ritma z žogo, karkoli je že bilo. In to je obrambi Orlanda omogočilo, da ga pokrije. Jaz pa sem bil nekoliko iz ravnotežja, ko mi je podal. Po mojem mnenju je imel odličen pogled na koš. To je moje stališče.«

Dončić je prevzel odgovornost, ker ni bil bolj napadalen. »Videl sem, da je James sam, in nisem hotel izgubiti žoge. Nismo imeli minute odmora. Moral bi vreči. To je na meni.«

Naslednji preizkušnji za Los Angeles sta dve gostovanji, v četrtek pri Suns in v soboto pri Warriors.