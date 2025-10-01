Če imaš Luko in LeBrona, imaš pravico do tega (VIDEO)

Prišel je oktober, mesec, ko bodo na svoj račun spet prišli ljubitelji lige NBA. 22. oktobra bosta sezono odprla prvak Oklahoma City Thunder in Houston Rockets. LA Lakers z Luko Dončićem se bodo nekaj ur kasneje pomerili z Golden State Warriors. Prvo pripravljalno tekmo bodo Jezerniki odigrali s Phoenix Suns v soboto.

Na stavnicah so favoriti branilci naslova iz Oklahome (kvota 3,40), ki bodo tako kot MVP Shai Gilgeous-Alexander želeli ponoviti uspeh Golden Stata iz leta 2018, ki je zadnji ubranil lovoriko. Lani so bili favoriti tedanji prvaki Boston Celtics, pa jim ni uspelo priti niti v konferenčni finale.

Shai Gilgeous-Alexander brani naslova prvaka in naziv MVP. FOTO: Alonzo Adams/Reuters

Poškodbe Jaysona Tatuma, Tyresa Haliburtona, Damiana Lillarda in Freda VanVleeta so malo spremenile razmerja sil. Samo sedem ekip ima kvoto manj kot 17 za osvojitev naslova. Za Oklahomo sledijo Denver Nuggets z Nikolo Jokićem (8), Cleveland Cavaliers (8,50), New York Knicks (10), Houston Rockets (13), LA Lakers (15) in Minnesota Timberwolves (17). Celtics so šele na 15. mestu (51). Dallas Mavericks, bivši Dončićev klub, so s kvoto 34 enajsti.

Favorit za MVP redne sezone je Kanadčan Gilgeous-Alexander (2,75), za njim so Srb Jokić (3,5), Slovenec Dončić (5), Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 11) in Francoz Victor Wembanyama (San Antonio, 15). Prvi Američan je šele Anthony Edwards (Minnesota, 26).

Nikola Jokić je adut Denverja. FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters

»Če imaš Luko Dončića in LeBrona Jamesa, imaš možnosti za osvojitev naslova in pravico sanjati o tem. Dončić je pripeljal Dallas v finale leta 2024 in Lakers do statusa tretjega nosilca na zahodu. Zdaj bo imel prvo celotno sezono pri Lakers, je bolje telesno pripravljen in zelo motiviran. To bi lahko bila njegova sezona,« so o možnostih franšize iz Kalifornije zapisali pri Sports Illustrated.