NBA odobrila prodajo Boston Celtics za več kot pet milijard evrov

Severnoameriška košarkarska liga NBA je odobrila prodajo Boston Celtics investicijski skupini, ki jo vodi Bill Chisholm. To se je zgodilo pet mesecev po tem, ko je bil sklenjen posel, vreden takrat rekordnih 6,1 milijarde dolarjev (5,2 milijarde evrov). Celtics so ena najbolj slavnih ekip v zgodovini NBA z rekordnimi 18 naslovi prvakov, zadnjim iz leta 2024. Los Angeles Lakers, za katere sedaj igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, so s 17 naslovi prvaka druga najuspešnejša ekipa.

»Upravni odbor NBA je soglasno odobril prodajo kontrolnih deležev v Boston Celtics investicijski skupini, ki jo vodi Bill Chisholm. Transakcija naj bi bila kmalu zaključena,« je liga zapisala v kratki izjavi. Družina Grousbeck in Steve Pagliuca so bili prodajalci in so Celtic kupili leta 2002 za 360 milijonov dolarjev.

Chisholm je generalni direktor in soustanovitelj skupine Symphony Technology Group. Ko se je s sovlagatelji dogovoril za nakup franšize Celtics po začetni vrednosti 6,1 milijarde dolarjev, je bila to najvišja cena, ki je bila kdajkoli ponujena za severnoameriško športno ekipo.

Od takrat jo je presegla prodaja Los Angeles Lakers za 10 milijard dolarjev junija letos, ki jo je družina Buss prodala milijarderju Marku Walterju. Ko je bila objavljena prodaja Bostona, je bilo navedeno, da bo Wyc Grousbeck še naprej opravljal vlogo glavnega izvršnega direktorja in upravnika ter da bo nadzoroval delovanje ekipe še v sezoni 2027/28.

Ameriški mediji so ta teden poročali, da bo Chisholm, domačin iz Massachusettsa in zagrizen navijač Celtics, prevzel vlogo upravnika, ker Grousbeck v skladu s pogoji dogovora ne bo imel več zahtevanega 15-odstotnega lastniškega deleža, ki ga liga potrebuje za to vlogo. Kljub temu je ESPN poročal, da Chisholm in Grousbeck »načrtujeta skupno vodenje ekipe, kot je bilo prvotno načrtovano«.