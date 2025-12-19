Luka Dončić prvo ime spektakla z 278 točkami (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so na spektakularen način zmagali na gostovanju v Salt Lake Cityju, z izidom 143:135 premagali Utah Jazz in utrdili svoj položaj v območju, ki bo naslednje leto vodilo neposredno v končnico lige NBA. V dvorani Delta Center je bil prvi strelec večera slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki si je pripisal peti trojni dvojček v tej sezoni.

Dončić je igral v majici zmagovalcev 40 minut, v tem času pa je zbral 45 točk (za dve 10:16, trojke 4:12, prosti meti 13:16), 11 skokov, 14 asistenc, eno izgubljeno in pet ukradenih žog. Lebron James je v majici Jezernikov primaknil 28 točk, 7 podaj in 10 skokov.

Gostitelji so nazadnje vodili pri rezultatu 108:107, Lakersi pa so v zadnji četrtini že vodili za 12 točk (119:131), pri čemer so najbolj zanesljivo dobili prav zadnjo četrtino (41:32, 37:41, 29:29, 29:41). Dončić je med vsemi preživel na igrišču najdlje, pri domačih je bil to njihov prvi strelec Keyonte George, ki je v 39 minutah in 5 sekundah igre zbral 34 točk, 4 skoke in 8 podaj.

Naslednji izziv v nedeljo zjutraj

Luka Dončić in njegovi soigralci pri LA Lakers bodo sprejeli naslednji izziv v nedeljo ob 4.30 po slovenskem času. Njihov tekmec bodo mestni tekmeci Los Angeles Clippers, ti derbiji so bili v zadnjih letih pogosto zanimivi, gotovo se obeta navijačem tudi v nedeljo zjutraj – najbolj zgodnji lahko brez težav ujamejo vsaj drugi del tekme – zanimiv košarkarski uvod v zadnji dan v tednu.