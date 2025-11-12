  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Dončić, Jokić, Antetokounmpo, Wembanyama v isti ekipi

    Tekma vseh zvezd v ligi NBA bo februarja potekala z novim formatom ZDA proti ostalemu svetu. Pred finalom mini turnir.
    Prijatelja Nikola Jokić in Luka Dončić na tekmi vseh zvezd ne bosta tekmeca, ampak soigralca. FOTO: Garrett Ellwood/AFP
    Galerija
    Prijatelja Nikola Jokić in Luka Dončić na tekmi vseh zvezd ne bosta tekmeca, ampak soigralca. FOTO: Garrett Ellwood/AFP
    Peter Zalokar
    12. 11. 2025 | 11:01
    12. 11. 2025 | 11:10
    1:59
    A+A-

    Zaradi manjšega zanimanja igralcev in navijačev je liga NBA že lani spremenila format tekme vseh zvezd (All Star) in namesto obračuna med vzhodno in zahodno konferenco uvedla mini turnir. Letos bodo format še dodatno preoblikovali: za tekmo vseh zvezd leta 2026, ki bo 15. februarja v dvorani Intuit Dome v Inglewoodu v Kaliforniji, bo veljal sistem ZDA proti ostalemu svetu. 

    V novem formatu tekme vseh zvezd bosta v turnirju po sistemu vsak z vsakim nastopili dve ekipi ameriških igralcev ter ena ekipa tujih (svetovnih) igralcev. Turnir bo obsegal štiri 12-minutne tekme, vsaka ekipa pa bo imela najmanj osem igralcev. Najboljši dve ekipi po izkupičku se bosta nato uvrstili v finale, ki bo imel standardni format s štirimi četrtinami. 

    image_alt
    Prodal Dončića in si skopal grob – Nico Harrison je dobil nogo

    Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo. FOTO: Benny Sieu/Reuters
    Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo. FOTO: Benny Sieu/Reuters

    Nespremenjeno ostaja, da bo iz vsake konference lige NBA izbranih 12 igralcev za nastop na tekmi vseh zvezd. Razlika pa je v tem, da igralci ne bodo izbrani glede na igralni položaj, in če v prvotnem izboru navijačev ne bo 16 igralcev iz ZDA ter osmih mednarodnih igralcev, bo komisar lige NBA Adam Silver imenoval dodatne udeležence, da zapolni morebitne vrzeli in doseže zahtevani kvoti.

    image_alt
    Dončić se je ogrel, zdaj prihaja prvi odločilni teden sezone

    Victor Wembanyama in Luka Dončić. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
    Victor Wembanyama in Luka Dončić. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

    Ker zvezdniki prvenstva NBA, kot so Luka Dončić (Los Angeles Lakers/Slovenija), Nikola Jokić (Denver Nuggets/Srbija), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks/Grčija), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder/Kanada), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs/Francija), Franz Wagner (Orlando Magic/Nemčija) in drugi prihajajo zunaj ZDA, liga ne bi smela imeti večjih težav z naborom za zvezdniško moštvo sveta.

    image_alt
    Oklahoma grmela in se poigrala tudi z bojevniki

    Shai Gilgeous-Alexander in Luka Dončić. FOTO: William Purnell/AFP
    Shai Gilgeous-Alexander in Luka Dončić. FOTO: William Purnell/AFP

    »Mislim, da bo ljudem zanimivo. Igralo se bo zares, vsi igralci imamo močan ego in nihče noče izgubiti. Prav veselim se novega formata,« je razmišljal Antetokounmpo.

