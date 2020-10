Liga NBA v novi sezoni v upanju na vrnitev gledalcev

Ljubljana - Komisar lige NBA Adam Silver je na začetku finala sezone, v katerem se merita Miami in Los Angeles Lakers, dejal, da upa, da se bo naslednja sezona razpletala vsaj delno normalno ter da bodo na tribunah znova gledalci. Ta se je namreč nadaljevala in se končuje v zavarovanem okolju v Orlandu.



Silver je obenem priznal, da zaradi pandemije še ni natančnih okvirjev, kako naj bi potekala naslednja sezona, najbolj zgodnji začetek najmočnejše košarkarske lige na svetu je predviden okrog božičnih praznikov, še najbolj verjetno pa januarja 2021.



»Potem je tu še vprašanje olimpijskih iger naslednje leto v Tokiu. Tudi za to še ni povsem jasnih odgovorov,« je povedal Silver.



»Prepričan sem, da bomo lahko v naslednji sezoni dovolili vstop navijačev v dvorane, četudi pred tem ne bo na voljo cepiva za novi koronavirus. Kot sedaj kaže tega ne bo do predvidenega začetka,« je pred prvo tekmo finala povedal Silver.



Tako tudi še ni jasno, ali se bo morala nova sezona začeti v mehurčku, kot pravkar iztekajoča v zavarovanem okolju Disneyjevega centra na Floridi, ter po določenem času nadaljevala po ustaljenem ritmu domačih tekem in gostovanj. Težavo predstavljajo tudi potovanja, ne le zgolj v ZDA, ampak predvsem v Kanado, kjer domuje lanski prvak Toronto.