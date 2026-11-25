Liga NBA namerava z mednarodnimi vlagatelji v Evropi mobilizirati najmanj deset milijard evrov za gradnjo novih in prenovo obstoječih košarkarskih dvoran ter razvoj območij okoli njih. Naložbena pobuda je del priprav za ustanovitev novega evropskega tekmovanja.

NBA v sodelovanju z Mednarodno košarkarsko zvezo (Fiba) pripravlja novo evropsko klubsko tekmovanje po vzoru lige NBA, ki naj bi se začelo oktobra 2027. V pobudi sodeluje več velikih finančnih družb, med njimi Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos, ki je del skupine KKR, Blackstone, HPS Investment Partners, ki je del skupine BlackRock, J. P. Morgan, Sixth Street in Stonepeak. NBA pričakuje, da bodo skupne zaveze vlagateljev s pridružitvijo novih partnerjev presegle deset milijard evrov, je sporočila liga.

Pobuda je ločena od postopka izbire lastnikov klubov za novo evropsko tekmovanje. Njen namen je potencialnim klubom in njihovim lastnikom zagotoviti dostop do dolgoročnega kapitala za gradnjo in prenovo sodobnih športnih objektov. Projekti bi lahko poleg dvoran vključevali tudi stanovanjske in poslovne objekte, restavracije, trgovine ter javne površine. Dvorane in območja okoli njih bi bili namenjeni celoletni uporabi, tudi za koncerte in druge prireditve. Komisar lige NBA Adam Silver je poudaril, da bi sodobna infrastruktura lahko okrepila poslovanje klubov, izboljšala izkušnjo gledalcev in hkrati ohranila posebnosti evropske košarkarske tradicije. Vlagatelji so v skupni izjavi izrazili prepričanje, da bi lahko z naložbami v evropskih mestih ustvarili vrhunske športne objekte in spodbudili dolgoročni razvoj.

Prvi mož lige NBA Adam Silver je prepoznal potencial evropske klubske košarkre. FOTO: Andrew Boyers/Action Images Via Reuters

Po študiji svetovalne družbe The Sports Consultancy, na katero se sklicuje NBA, bi lahko novo tekmovanje v prvih desetih letih ustvarilo več kot 24 milijard evrov bruto dodane vrednosti, vsako leto podprlo skoraj 15.000 delovnih mest in privabilo skoraj 70 milijonov gledalcev. Ocene vključujejo tudi gospodarske učinke gradnje in prenove dvoran. NBA in Fiba načrtujeta 16-člansko tekmovanje, v katerem bi imelo 12 klubov stalno mesto, štirje pa bi se vanj uvrstili na podlagi športnih dosežkov. Začetek je predviden oktobra 2027, vendar podrobnosti o sodelujočih klubih, lastnikih in prizoriščih še niso dokončno določene.

Po poročanju ameriške tiskovne agencije Associated Press so med mesti, ki jih NBA obravnava, London, Pariz, Madrid, Rim, Berlin, Atene in Istanbul, vendar liga prizorišč še ni uradno potrdila. Načrti so naleteli tudi na odpor dela evropske košarkarske javnosti. Trinajst delničarskih klubov evrolige je oktobra zavrnilo takratno ponudbo NBA za sodelovanje pri oblikovanju novega tekmovanja. Kot je poročal Reuters, so klubi kljub zavrnitvi pustili odprta vrata za nadaljnje pogovore. NBA je finančne partnerje za širitev v Evropo začela iskati že spomladi. Finančni časnik Financial Times je danes poročal, da naj bi vlagatelji poleg gradnje dvoran financirali tudi razvoj nepremičnin v njihovi okolici.