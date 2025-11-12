NBA zvezdnik in evropski klubski prvak z roko v roki

Kaj imata skupnega NBA zvezdnik Kevin Durant in Paris St-Germain? Sloviti košarkar je na tekmi lige NBA med Houstonom in San Antoniom v športnih copatah Nike KD 18, posebej zasnovanih v modro-rdečih barvah pariškega nogometnega kluba, skupaj z grbom PSG. Model, označen kot »Player Exclusive« (ekskluzivno za igralce), vključuje podrobnosti, kot sta logotip pariškega kluba po dolžini in številka 7 Duranta pod logotipom Nike.

Izbira ni naključna. Od junija 2025 je Durant, sicer dober prijatelj predsednik kluba Nasserja Al-Khelaïfija, prek svojega podjetja Boardroom postal manjšinski lastnik evropskega klubskega prvaka. S to potezo se je dvakratni prvak lige NBA pridružil mednarodnemu projektu, ki ga vodi Qatar Sports Investments (QSI), s ciljem razširitve blagovne znamke PSG tudi v drugih športe. Tudi v košarko, s katero se spogleduje PSG, ki že dlje časa preučuje vstop v svet profesionalne košarke. Bodisi kot franšiza v NBA ali v evropski klubski košarki. Superge zaenkrat še niso na voljo javnosti, a so med Durantovimi in PSG privrženci že postale hit.