Ne Dončić ali Jordan, neverjetnih 83 točk je dosegel Miamijev as (VIDEO)

V zadnjih sezonah ob vse hitrejšem ritmu igre izjemni strelski dosežki košarkarjev niso več redkost, večer Bama Adebayja pa je bil vseeno nekaj posebnega in bo za vedno ostal v spominu. Center Miamija, bolj znan po obrambi in skokih, je proti Washingtonu dosegel izjemnih 83 točk.

Zadel je kar sedem trojk, čeprav mu ta del igre doslej ni bil najbolj blizu, iz igre je zadel 20 od 43 metov in – pozor – kar 36 prostih metov! Tekmo je končal s skupno 83 točkami in za dve točki presegel izjemen večer Kobeja Bryanta. Zdaj se vrstni red najboljših strelskih dosežkov v zgodovini glasi: Wilt Chamberlain 100, Bam Adebayo 83, Kobe Bryant 81.

»Sploh nevem, kako naj opišem ta večer, kaj točno se je zgodilo, igral sem z meglo v glavi. Vse je zavito v tančico skrivnosti, brez besed sem,« tudi Adebayu, ki je imel pred tem osebni strelski rekord v NBA pri 41 točkah, ni bilo jasno, kaj se je zgodilo na tekmi s sicer zelo slabo obrambo Washingtona.

»V karieri sem videl ogromno posebnih stvari, a ta tekma sodi v povsem drugo kategorijo,« ni mogel verjeti niti trener Eric Spoelstra. Slovenski zvezdnik, ki je ponoči blestel ob zmagi nad Minnesoto, je svoj strelski rekord postavil 26. januarja 2024 na tekmi z Atlanto, ko je dosegel 73 točk.

»Kaj si želim? Da bi ta trenutek lahko doživel še enkrat,« je iskreno zaključil Adebayo. Postavil je dva rekorda, po izvajanih (43) in zadetih (36) prostih metih v ligi NBA.