Košarka

Ne Dončić ali Jordan, neverjetnih 83 točk je dosegel Miamijev as (VIDEO)

Košarkarski svet občuduje Bama Adebaya, ki je ob zmagi Miamija s 150:127 proti Washingtonu dosegel neverjetnih 83 točk in prehitel Kobeja Bryanta.
Bam Adebayo je dosegel kar 83 točk. Foto Rhona Wise/Reuters
Galerija
Bam Adebayo je dosegel kar 83 točk. Foto Rhona Wise/Reuters
Nejc Grilc
11. 3. 2026 | 06:57
11. 3. 2026 | 07:03
2:14
A+A-

V zadnjih sezonah ob vse hitrejšem ritmu igre izjemni strelski dosežki košarkarjev niso več redkost, večer Bama Adebayja pa je bil vseeno nekaj posebnega in bo za vedno ostal v spominu. Center Miamija, bolj znan po obrambi in skokih, je proti Washingtonu dosegel izjemnih 83 točk.

image_alt
Nov veličasten večer slovenskega asa

Zadel je kar sedem trojk, čeprav mu ta del igre doslej ni bil najbolj blizu, iz igre je zadel 20 od 43 metov in – pozor – kar 36 prostih metov! Tekmo je končal s skupno 83 točkami in za dve točki presegel izjemen večer Kobeja Bryanta. Zdaj se vrstni red najboljših strelskih dosežkov v zgodovini glasi: Wilt Chamberlain 100, Bam Adebayo 83, Kobe Bryant 81.

»Sploh nevem, kako naj opišem ta večer, kaj točno se je zgodilo, igral sem z meglo v glavi. Vse je zavito v tančico skrivnosti, brez besed sem,« tudi Adebayu, ki je imel pred tem osebni strelski rekord v NBA pri 41 točkah, ni bilo jasno, kaj se je zgodilo na tekmi s sicer zelo slabo obrambo Washingtona.

»V karieri sem videl ogromno posebnih stvari, a ta tekma sodi v povsem drugo kategorijo,« ni mogel verjeti niti trener Eric Spoelstra. Slovenski zvezdnik, ki je ponoči blestel ob zmagi nad Minnesoto, je svoj strelski rekord postavil 26. januarja 2024 na tekmi z Atlanto, ko je dosegel 73 točk. 

»Kaj si želim? Da bi ta trenutek lahko doživel še enkrat,« je iskreno zaključil Adebayo. Postavil je dva rekorda, po izvajanih (43) in zadetih (36) prostih metih v ligi NBA.

Več iz teme

košarkaLiga NBAKobe BryantNBABam AdebayorekordLuka DončićWilt Chamberlain

