Košarka

Ne koncerti ali diskoteke, Nikola Jokić prisega na gostilno s tamburaši

Srbski košarkarski zvezdnik Nikola Jokić je pogosto deležen pozornosti zaradi svojega družabnega življenja. Razkril je, da v gostilne hodi od 10. leta.
Nikola Jokić rad uživa v dobri družbi. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
Galerija
Nikola Jokić rad uživa v dobri družbi. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
Nejc Grilc
6. 3. 2026 | 09:45
1:58
A+A-

Srbski zvezdnik Nikola Jokić je v petkovem jutru odpravil Luko Dončića in Los Angeles Lakers, v nedeljo pa bo gost nove epizode podkasta X&O's z Edinom Avdićem, slovitim bosanskim košarkarskim komentatorjem in novinarjem. V enem od odsekov, s katerimi napovedujejo nedeljski izid epizode, je Nikola govoril tudi o svojem odnosu do zabave.

image_alt
V svetu košarke ni dvoma, najboljši je profesor Nikola

»Bil sem v diskotekah, bil sem na koncertih, a zame je prava stvar gostilna, kjer igrajo tamburaši in s prijatelji sediš za mizo. To je zame vrhunec družabnega življenja. Tam sem se naučil, kako se je, kako se pije, kako se obnaša, naučil sem se, kako pokličeš natakarja, kako se poje in kaj narediš, če razbiješ kozarec,« je Jokić razložil, zakaj ima tako rad ta del srbske kulture, ki privablja množice tudi iz okoliških držav.

V prave srbske kafane je začel zahajati že z očetom: »Mogoče se to danes sliši slabo, a mene je oče v kafano prvič peljal pri 10 letih. Zelo hvaležen sem mu za to, tam sem se naučil veliko dragocenih stvari, oče pa me je naučil, kako se obnaša v gostilni. Mogoče je to tudi posledica tega, od kod prihajam, a ta del življenja res cenim.«

Jokića pred vrnitvijo v Sombor čaka še kar nekaj košarke, če bo Denver izpolnil pričakovanja in se vmešal v boj za prvaka, bo na vrnitev v Srbijo čakal vse do sredine junija.

Več iz teme

Nikola JokićkošarkaLuka DončićNBAnogometSrbijaKafanašport zasebno

