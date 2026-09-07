Ne Luka Dončić in ne Austin Reaves, ključ je Walker Kessler

Nekdanji veliki zvezdnik lige NBA Robert Horry, ki je z Los Angeles Lakers osvojil tri naslove prvaka ter po dva s Houstonom in San Antoniom, ne vidi Luke Dončića kot ključnega košarkarja pri jezernikih.

»Če bo Walker Kessler zdrav in bo lahko pokazal, kar zna, bi lahko prav on odločil, kako uspešna bo sezona,« je povedal 56-letni Horry, ki je prepričan, da bo novi center moštva pomembnejši, kot se morda zdi na prvi pogled.

Robert Horry je osvojil kar sedem prstanov za zmagovalca lige NBA. FOTO: Kirby Lee/Imagn Images Via Reuters Connect

Kessler je v Los Angeles prišel kot zamenjava za Deandreja Aytona na položaju začetnega centra. Lakersi so z njim podpisali štiriletno pogodbo, vredno 111 milijona evrov, a pred začetkom sezone ostaja eno veliko vprašanje – njegovo zdravje.

Nekdanji član Utah Jazza je namreč zaradi poškodbe rame v minuli sezoni odigral le pet tekem. Prav zato Horry meni, da bo največji izziv za 218 cm visokega 24-letnega centra vrnitev v tekmovalni ritem in ponovno pridobivanje občutka za igro.

»Ko spremljaš, kaj Walker Kessler prinaša na igrišče, vidiš, da je izjemno nadarjen. Od časa Anthonyja Davisa nismo imeli visokega igralca, ki bi lahko tako učinkovito blokiral mete in hkrati stopil na stran ter zadel trojko,« je Horry povedal v oddaji Mason & Ireland Show na ESPN.

Luka Dončić in Austin Reaves bi bila še najbolčjs rečna, če bi imela pod košema odlično podporo centrov. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Usa Today Sports Via Reuters Con

Med najslabšimi pod košema

Toda nekdanji košarkar Lakersov opozarja, da je po skoraj celotni sezoni na stranskem tiru težko pričakovati, da bo Kessler takoj igral na najvišji ravni.

»Upam samo, da bo ostal zdrav. Bo lahko to odpravil in se vrnil kot center, kakršnega od njega vsi pričakujejo?« se je vprašal Horry. in zatrdil: »Ključ je Walker Kessler, ne Luka Dončić in ne Austin Reaves!«

Horryjeva ocena ima tudi precej logično podlago. Lakersi bodo morali na poti do vrha zahodne konference reševati predvsem vprašanje igre pod obročem, kjer so bili zelo »tanki«. Jezerniki so v povprečju prejemali 51,5 točke na tekmo iz rakete, kar jih je uvrstilo na 19. mesto v ligi NBA.