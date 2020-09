Ne slavimo še ničesar, ker vemo, da delo še ni končano

Ljubljana

- Slovenski zvezdnik pri Miamijuje za tretjo zmago proti Bostonu v finalu vzhodne konference NBA prispeval 22 točk, pet skokov, tri podaje in dve ukradeni žogi ter bil spet eden ključnih igralcev za zmago.Junak večera je bil 20-letni novinec lige NBAs 37 točkami v 36 minutah, ki je obenem dosegel rekord lige NBA, saj doslej še nobenemu novincu v konferenčnem finalu ni uspelo doseči toliko točk.jih je dodal 24,pa je dosegel 20 točk in 12 skokov za Miami, ki se je tako z odliko »pobral« po porazu na tretji tekmi.»Rad te imam, Tyler!« je takoj po tekmi vzneseno dejal Dragić o svojem skoraj 15 let mlajšem klubskem soigralcu, ki je bil še na drugi zaporedni tekmi prvi strelec Miamija.»Ko ga gledam, kako igra, ne verjamem, da ima le 20 let,« je v smehu o zvezdniku četrte tekme za Slovensko tiskovno agencijo (STA) v pogovoru po tekmi dejal izkušeni Dragić, nato pa nanizal še nekaj pohval: »Vsi verjamemo vanj in se mu ne bojimo dati žoge. Izjemno igra, dosegel je velike koše. Ampak to ni nič novega, to je delal vso sezono. Vsaka noč ne bo njegova, kot je bila ta, ampak ga vzpodbujamo naprej. Že prvi dan, ko sem ga videl na treningu, je bil odličen. Je neverjeten strelec. Ima neverjetno samozavest. Izjemen igralec je in bo še veliko boljši. Postal bo zvezda lige.«Tudi Herro mu ni ostal dolžan in ni skoparil s hvalnicami na račun slovenskega zvezdnika, ki to sezono blesti v dresu vročice: »Goran je velik. Spremljal sem ga že, ko sem bil še otrok, in sedaj, ko lahko z njim igram in se od njega učim je to pomembna stvar v mojem razvoju. Goran je enostavno enkraten v vsem, kar dela. Ve, kako se igra ta igra. Veliko sem s naučil od njega. Brez njega mi ne bi šlo tako dobro, kot mi gre.«O četrti tekmi je Ljubljančan dejal, da so košarkarji Miamija za spremembo tokrat dvoboj proti Bostonu dobro začeli, zato je bilo nekoliko lažje: »Zelo dobro smo začeli, igrali smo pod našimi pogoji. Pomembno je, da si dejaven v obrambi, potem lahko ukradeš žoge in napadaš.«Pri Bostonu je bil najboljši strelecz 28 točkami; vse je dosegel v drugem polčasu.»V prvem polčasu nisem dosegel niti točke. To je nesprejemljivo. Znam igrati bolje, moram igrati bolje. Poskušal sem, a ni šlo,« je po tekmi dejal Tatum.Peta in morda že odločilna tekma za preboj v veliki finale lige NBA bo v karantenskem mehurčku na Floridi v petek oziroma soboto zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času.Kot je za STA pred morda odločilno tekmo povedal Dragić, so ta čas vsi v ekipi povsem osredotočeni na svoje delo, zavedajo se, da še ni konec dvoboja s Kelti.»Fokus. Fokus je trenutno najpomembnejša beseda za nas. Ostani umirjen, delaj na izboljšanju svoje igre ... Tako skušamo pristopiti k vsaki tekmi. Nocoj smo zmagali, ampak vemo, da še ni konec. Naslednja tekma bo težka. Moramo biti še močnejši. Pomembno je, da smo dobro začeli. Lažje je, ko vodiš skozi celo tekmo in nocoj nam je uspelo. Bostonu smo precej otežili nalogo.«Dragić je dodal, da je vsaka naslednja tekma za ekipo bolj pomembna od prejšnje.»Tudi k peti tekmi bomo pristopili kot k vsaki drugi. Skušali bomo izpeljati zastavljen načrt tekme in biti najboljši, kot zmoremo. Vemo, da ne bo enostavno. Ne slavimo še ničesar, ker vemo, da delo še ni končano.«»Peta tekma bo še težja kot nocojšnja. Bo gotovo zelo fizična. Naredili bodo nekaj sprememb v igri, morali se bomo prilagoditi in igrati našo igro,« je še napovedal Dragić.Na zahodu se za finale merita ekipi LA Lakers in Denver, katerih član je tudi Slovenec, a je za končnico na seznamu poškodovanih. Jezerniki v boju na štiri zmage vodijo z 2:1.