Nedelja bo prav poseben dan za Olimpijo in njeno legendo

V nadaljevanju preberite:

Tri zaporedne poraze s Cluj-Napoco, Crveno zvezdo in Joventutom so nanizali košarkarji Cedevite Olimpije v zadnjih desetih dneh. Jutri jih ob 17. uri čaka še en zahteven dvoboj – derbi 17. kola lige ABA z Budućnostjo. Kljub težavnosti sezone je jasno, da bo v Stožicah tokrat praznično. Pod strop dvorane bodo namreč dvignili dres legendarnega Dušana Hauptmana s številko 10 in se spomnili njegove imenitne kariere.

Stara modrost pravi, da si lahko v grenkih časih posladkaš dušo z listanjem spominskih knjig in ogledovanjem fotografij iz prijetnejših obdobij. In teh v igralskih dneh Dušana Hauptmana ni manjkalo. Kako se je z velikimi črkami vpisal v Olimpijino zgodovino? Zakaj bo šele tretji košarkarski velikan, ki ga bodo počastili v klubu? Bo Cedevita Olimpija začela sistematično popravljati stare napake? Zakaj Budućnost sodi med dolžnice Ljubljančanov in kako Jurica Golemac vabi navijače v Stožice?