FOTO:Negotovost bo morda še hujša ovira kot bogatejši tekmeci

Kdo jo lahko v novi košarkarski sezoni najbolj zagode Cedeviti Olimpiji: tekmeci, sama sebi ali koronavirus? Odgovor bo ponudil čas, pred sredinim začetkom evropskega pokala in lige ABA prihodnji konec tedna pa je športni direktor kluba Sani Bečirovič predstavil razmere v Stožicah, igralski kader in pričakovanja po krepkem znižanju proračuna za sestavo moštva. S kakšnimi občutki se pripravljate na gostovanje pri Nanterru? Ste postorili vse, kar ste si želeli?Najbolj nas skrbi negotovost, saj ne vemo, ali se bo sezona začela in odvijala normalno. Pripravljeni smo tudi na možnost, da se bo prej ali slej eden od ...