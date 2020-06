Nejc Barič iz Kopra v Novo mesto

Novo mesto – Košarkarji Krke trenirajo že dober mesec, obrise pa dobiva tudi članska ekipa, ki bo v novi sezoni igrala v regionalni ligi ABA, slovenskem prvenstvu in pokalu Spar. Moštvo je zdaj okrepil organizator igre Nejc Barič (23 let, 183 cm), ki je v prejšnji sezoni igral pri Kopru Primorski, pred tem pa za Zlatorog v Laškem in pri Rudarju v rodnih Trbovljah, kjer se je kalil pod taktirko trenerja Damirja Grgića.

Po sestrinih stopinjah

V preteklosti je nastopal za vse mlade slovenske reprezentance, predlani je oblekel tudi dres članske reprezentance B. Barič prihaja iz košarkarske družine, njegova sestra Nika je kapetanka ženske reprezentance, od leta 2011 pa igra v izjemno močni ruski ligi. Krkin direktor Jure Balažič je pohvalil novo pridobitev: »Nejc je v drugem delu pretekle sezone pokazal, da lahko kakovostno igra na ravni lige ABA. Gre za ambicioznega mladega košarkarja, ki si želi napredovati, in mi mu bomo to tudi omogočili.«



Nejc Barič je odvrnil: »Zelo sem zadovoljen, ker sem si pridobil zaupanje vodstva novomeškega kluba in trenerja Vladimirja Anzulovića, da bom lahko nosil igro Krke v novi sezoni. Ves junij intenzivno vadimo, mlajši igralci še nekoliko dlje. V naši igri bo precej energije, krasila nas bo čvrsta obramba. Krki želim dati svojo energijo, zbranost v obrambi in pametno igro v napadu. Upam, da se bodo navijači kmalu vrnili na tribune. Računam na njih, da nam bodo stali ob strani z bučno podporo!«