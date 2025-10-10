Nekdanjega zvezdnika lige NBA našli opitega, ko je spal v vozilu sredi avtoceste

Paul Pierce, ena največjih legend košarkarskega kluba Boston Celtics in član Hiše slavnih, se je znova znašel v težavah z zakonom.

Sedeminštiridesetletnega upokojenega zvezdnika so sredi tedna aretirali v Los Angelesu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola, potem ko so ga policisti našli spečega v njegovem vozilu, ki je stalo sredi prometnih pasov na avtocesti.

Kot v svojem poročilu navaja kalifornijska avtocestna patrulja (CHP), ki ga povzemata tako francoska tiskovna agencija AFP kot ameriški Associated Press, se je incident zgodil malo pred polnočjo.

Policisti so se sprva odzvali na klic o prometni nesreči, ki je začasno zaprla več pasov na eni od mestnih avtocest. Ko so nesrečo počistili in ponovno sprostili promet, so opazili avtomobil, ki je iz neznanega razloga ostal ustavljen na vozišču.

Ko so se približali vozilu, so za volanom našli spečega Piercea. »Policisti so pri vozniku opazili znake alkoholiziranosti in na kraju opravili preizkus,« je v izjavi za javnost zapisala patrulja.

Kariero je zaključil pri ekipi Los Angeles Clippers. FOTO: Sean M. Haffey/AFP

Po opravljenem postopku so ga aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola. Njegov primer so že predali okrožnemu državnemu tožilstvu v Los Angelesu, ki bo odločalo o morebitni vložitvi obtožnice.

Paul Pierce, znan pod vzdevkom »The Truth« (Resnica), velja za ikono Bostona, kjer je preživel 15 od svojih 19 sezon v ligi NBA. Vrhunec kariere je dosegel leta 2008, ko je skupaj s Kevinom Garnettom in Rayem Allenom sestavljal šampionsko »veliko trojico« in klub popeljal do naslova prvaka.

V finalni seriji proti večnim tekmecem Los Angeles Lakersom je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP). V svoji bogati karieri je bil desetkrat izbran na tekmo vseh zvezd.

Po odhodu iz Bostona je krajši čas igral še za Brooklyn Nets in Washington Wizards, svojo športno pot pa je sklenil leta 2017 v domači Kaliforniji pri ekipi Los Angeles Clippers.

Leta 2008 je skupaj s Kevinom Garnettom in Rayem Allenom sestavljal šampionsko »veliko trojico«. FOTO: Reuters

Po upokojitvi se je preizkusil kot televizijski analitik pri medijski hiši ESPN, a je službo leta 2021 izgubil zaradi kontroverzne objave na družbenem omrežju instagram. Tokratni incident je tako nov madež na sicer bleščeči karieri enega najboljših košarkarjev svoje generacije.