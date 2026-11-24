Po zmagi Jezernikov nad Utahom s 109:94 so v oddaji The Association na NBA TV za igralca tekme izbrali Luko Dončića, čeprav slovenski zvezdnik ni odigral svojega najboljšega dvoboja. Ljubljančan je bil z 28 točkami prvi strelec tekme, dodal je osem asistenc in štiri skoke, a mu še naprej ne gre met za tri točke, po vročem začetku sezone se je precej ohladil. O njegovi predstavi so po tekmi govorili Lauren Rosen, Evan Turner in Sean Little.

»Ni odigral posebej dobre ali izstopajoče tekme za svoje standarde, a najbolj pomembno pri Dončiću je, in v tem je res poseben, da nikoli ne odstopa od svojega načina igre. Ve, v čem je dober, ve, od kod zna zadevati mete in ostane agresiven, tudi ko mu ne gre. Takoj prepozna položaj na parketu, njegovi košarkarski inteligenci v igri ni para. To ni bila njegova najboljša predstava, a je kljub temu izstopal,« ga je pohvalil Turner.

Še pred tem je podčrtal tudi vse boljšo obrambo Lakers in vlogo, ki jo ima v moštvu Walker Kessler. Z njim na parketu se LA lahko zanese tudi na obrambni izkupiček, brez njega je pomanjkanje višine v začetni peterki vidno iz letala.

Los Angeles je z enajsto zmago na zadnjih dvanajstih tekmah prišel do izkupička 15–3. Na vrhu lige je izenačen s San Antoniom, pri katerem bo v noči na soboto ob 3.30 gostoval v pokalu NBA.