    Košarka

    Nekdanji dolgoletni član Olimpije: Morda so me na ta seznam uvrstili prezgodaj

    Sasu Salin, ki kot kapetan vodi finsko košarkarsko reprezentanco na evropskem prvenstvu, je dobil nov vzdevek.
    Sasu Salin (drugi z leve) kot kapetan vodi finsko reprezentanco. FOTO: FIBA
    Sasu Salin (drugi z leve) kot kapetan vodi finsko reprezentanco. FOTO: FIBA
    Miha Šimnovec
    3. 9. 2025 | 15:23
    Nemška košarkarska reprezentanca bo drevi (19.30) v Tampereju lovila peto zaporedno zmago na 42. evropskem prvenstvu, s katero bi le še potrdila prvo mesto v skupini B. To ji bo poskušala preprečiti domača izbrana vrsta, ki ji kot kapetan poveljuje Sasu Salin, nekdanji dolgoletni član ljubljanske Olimpije.

    Med dolgo kariero je imel različne vzdevke. V Helsinkih so ga klicali »Smetar« iz Malmija (Malmin roskisdyykkari), v Španiji so ga poznali kot Francotiradorja – natančnega ostrostrelca. Zdaj je dobil še enega, morda najbolj kraljevskega doslej.

    Ugledni košarkarski portal Basketnews je 34-letnega Finca poimenoval Hand of the King (Kraljevska roka). Gre za hudomušno navezavo na vzdevek njegovega slovitega rojaka Laurija Markkanena, ki ga košarkarski svet pozna kot Kralja severa (King of the North).

    Lauri Markkanen (na fotografiji z žogo) je prvi zvezdnik finske reprezentance. FOTO: Heikki Saukkomaa/Reuters
    Lauri Markkanen (na fotografiji z žogo) je prvi zvezdnik finske reprezentance. FOTO: Heikki Saukkomaa/Reuters

    »Kar smešna oznaka,« je z nasmehom dejal Salin in priznal, da ga priznanje enega največjih evropskih portalov veseli. Finski kapetan je sicer letos poleti dosegel pomemben mejnik – zbral je namreč 150 nastopov v dresu državne reprezentance. V petnajstih letih je postal eden od ključnih stebrov Volčjega krdela (Susijengi), kakor v domovini pravijo svoji izbrani vrsti v košarki.

    Čeprav so ga pri Fibi pred kratkim uvrstili med košarkarje, za katere bi bil lahko letošnji eurobasket zadnje evropsko prvenstvo, Salin še ne razmišlja o slovesu: »Morda so me na ta seznam uvrstili prezgodaj. Nikoli se ne ve. Če bom čez štiri leta še vedno v takšni formi in se bomo uvrstili na prvenstvo, le zakaj potem ne bi igral tudi takrat?«

    Novice  |  Slovenija
    Tropski sistem Ferdinand

