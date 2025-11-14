Nekdanji Dončićev soigralec kupil otok, zdaj na njem oddaja nepremičnine

Nekdanji košarkar severnoameriške lige NBA Reggie Bullock je na družabnih omrežjih objavil svoje novo posestvo na otoku v Belizeju. V tej srednjeameriški državi je Bullock leta 2023 kupil celoten otok za okrog dva milijona evrov in ga poimenoval po sebi.

Strokovnjaki zdaj ocenjujejo, da je otok sedaj vreden 10 milijonov dolarjev (8,59 milijona evrov), kar je petkrat več od prvotne cene. Vključuje osem najemniških stanovanj, restavracijo z barom in nekaj bazenov. Nedvomno mu ni dolgčas, saj tam biva še nekaj ljudi, ki so si lahko privoščili najem nepremičnine.

Kot košarkar sicer ni bil nič posebnega, čeprav je v najmočnejši košarkarski ligi na svetu odigral okrog 550 obračunov, na katerih je v povprečju dosegal 7,3 točke na tekmo. V enajstih letih je nosil drese Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Detroit Pistons, Los Angeles Lakers, New York Knicks, Dallas Mavericks in Houston Rockets.

Kariero je končal lani spomladi, tekom športne poti pa naj bi zaslužil okrog 53 milijonov dolarjev. V sezonah 2021/22 in 2022/23 je v Dallas Mavericks zaigral tudi z Luko Dončićem.