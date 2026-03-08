Nekdanji partner Dončića po skrivnostni bolezni znova na parketu

Dolga sezona s (pre)velikim številom tekem se pri košarkarjih vedno bolj pozna, vsak teden se na bolniški znajde kateri izmed zvezdnikov. Skupil jo je tudi Tyrese Maxey, ki čaka na dodatne preglede poškodovanega zapestja. Če bo manjkal več tekem, se Philadelphia lahko poslovi od boja za končnico.

Maxey jo je skupil ob porazu proti Atlanti s 116:125, ki je Philly še oddaljil od željenega šestega mesta. V tej sezoni se nenehno ubadajo s poškodbami Joela Embiida, tudi Paul George je izpustil večino rednega dela sezone, oba pa naj bi bila nared za končnico. A glavni igralec moštva ostaja Maxey. »Pomeni nam vse, to sezono je na vsaki tekmi reševal naše moštvo. Upam, da bo kmalu nazaj,« pesti stiska soigralec Kelly Oubre.

Tyrese Maxey čaka na novice o poškodbi zapestja. FOTO: Dale Zanine/Reuters

Po šestih tekmah odsotnosti zaradi zdravstvenih težav je v drugem polčasu tekme z Oklahomo, Golden State jo je izgubil s 97:104, na parket znova stopil Kristaps Porzingis in za Bojevnike dosegel devet točk. »Počutim se kar dobro, opravil sem en trening pred tekmo. Res verjamem, da bom zdaj ostal zdrav, čeprav ne želim ničesar napovedovati,« je povedal Latvijec.

Gre za enega najbolj nenavadnih primerov v zgodovini lige NBA, saj niti njegov trener Steve Kerr ne ve točno, s kakšno boleznijo se Porzingis ukvarja, zakaj ima že dve leti nenehne zdravstvene težave in kako resno lahko nanj računa do konca sezone. Tudi Golden State se krčevito bori vsaj za mesto med deseterico, ki vodi na play-in turnir.

V Bostonu še vedno vlada evforija po vrnitvi Jaysona Tatuma, ki sicer ni potekala povsem brez težav, zgrešil je prvih šest metov, a to ni bilo nepričakovano. Če se do konca rednega dela vrne vsaj približno v tekmovalno formo, bo Boston znova resen kandidat za naslov prvaka. A vse tudi na vzhodni obali ni rožnato, zimska okrepitev Nikola Vučević si je zlomil prst in bo manjkal vse do konca rednega dela sezone.

Glavno presenečenje sobotnega večera je pripravil Brooklyn, ki je s 107:105 ugnal vodilno moštvo vzhodne konference Detroit, LA Clippers pa nadaljujejo z dobro formo, po zaslugi 28 točk Kawhija Leonarda so premagali še Memphis Grizzlies s 123:120.

Liga NBA:

Orlando Magic 119:92 Minnesota Timberwolves

Banchero 25, Bane 30; Bane 11, Shannon Jr. 7.

Brooklyn Nets 107:105 Detroit Pistons

Porter Jr. 30, Clowney 16; Harris 18, Duren 17.

Philadelphia 76ers 116:125 Atlanta Hawks

Maxey 31, Grimes 26; Johnson 35, Alexander-Walker 24.

Utah Jazz 99:113 Milwaukee Bucks

George 22, Sensabaugh 17; Antetokounmpo 27, Kuzma 18.

LA Clippers 123:120 Memphis Grizzlies

Leonard 28, Garland 21; Jerome 23, Prosper 18.

Golden State Warriors 97:104 Oklahoma City Thunder

Santos 22, Podziemski 17; Gilgeous-Alexander 27, Joe 18