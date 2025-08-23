Nekdanji zvezdnik lige NBA se je za las izognil zaporu

Nekdanji zvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA Shawn Kemp si je lahko oddahnil, saj mu po lanskem strelskem incidentu ne bo treba za zapahe.

Sodišče v okrožju Pierce v zvezni državi Washington ga je obsodilo na 30 dni hišnega pripora z elektronskim nadzorom, eno leto nadzora s strani oddelka za popravne kazni in 240 ur družbenokoristnega dela, poroča časnik Seattle Times. Tožilci so sicer zanj zahtevali devetmesečno zaporno kazen, a je sodnik presodil, da okoliščine primera upravičujejo nižjo kazen.

Incident se je zgodil marca leta 2023 na parkirišču nakupovalnega središča v Tacomi. Kemp je po lastnih besedah izsledil moška, ki naj bi mu pred tem vlomila v avtomobil in ukradla telefon ter druge predmete, med njimi tudi dresa, ki sta ju nosila on in legendarni Gary Payton in sta bila namenjena za dobrodelno dražbo, navaja Yahoo Sports.

Kemp (na sliki levo) je izsledil moška, ki naj bi mu pred tem vlomila v avtomobil. Ukradli so mu telefon in dresa, ki sta ju nosila on in Gary Payton (na sliki desno). FOTO: Steven Bisig/Reuters

Kemp je trdil, da je streljal v samoobrambi, potem ko naj bi eden od moških prvi streljal nanj. Tožilstvo je po poročanju Associated Pressa temu oporekalo, češ da na posnetkih nadzornih kamer ni videti, da bi se Kemp kakorkoli umikal strelom. »V nobenem trenutku se ne zgane. V nobenem trenutku ni videti, da bi se poskušal zaščititi,« je po navedbah Seattle Timesa dejal tožilec.

Sodnik je pri odločitvi upošteval argumente obrambe, ki je poudarila, da sta moška, na katera je streljal Kemp, izzvala incident s krajo in da imata skupaj več deset kazenskih obsodb. Sodnik je ob tem omenil tudi prazno pištolsko tokarnico, ki so jo našli v zapuščenem vozilu osumljencev.

Vseeno je sodnik Kempa opozoril, da bi se lahko vse skupaj končalo tragično. »Lastnina je nadomestljiva, človeško življenje pa ne,« je po poročanju Seattle Timesa dejal sodnik.

Kemp se je na sodišču opravičil za svoja dejanja. »Moral bi ravnati bolj preudarno,« je dejal.

Kljub temu, da se je izognil zaporu, težav za 55-letnega Kempa še ni konec. Eden od moških, vpletenih v incident, ga toži zaradi hudih telesnih poškodb in čustvene stiske, poroča Yahoo Sports.

Kemp mora opraviti tudi eno leto nadzora in 240 ur družbenokoristnega dela. FOTO: Arhiv NBA

V izjavi za sodišče je zapisal, da je zaradi streljanja travmatiziran in da ga dogodek preganja do te mere, da ne more več gledati košarke ali se igrati s svojimi otroki. Poleg tega Kempa zaradi obsodbe, s katero je postal obsojeni kaznjenec, skrbi prihodnost njegovega podjetja s konopljo, ki ga je odprl leta 2020.

Smernice v zvezni državi namreč Washington namreč določajo, da se licenca osebi, ki je bila v zadnjih desetih letih obsojena za kaznivo dejanje, ne podaljša.

Po izreku sodbe je Kemp, ki so ga na sodišču podprli številni prijatelji, med njimi tudi nekdanji zvezdnik lige NFL Marshawn Lynch, za medije dejal, da namerava postati zagovornik proti nasilju z orožjem. »Dvakrat premislite,« je svetoval mladim. »Dvakrat premislite, ko ste jezni. Dvakrat premislite, ko ste malo razburjeni«.