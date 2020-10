FOTO:Nekoč sta blestela Kobe in Shaq, zdaj LeBron in AD

Odsotnost poškodovanih Miamijevih adutov Gorana Dragića in Bama Adebaya je košarkarjem LA Lakers močno olajšala delo na drugi tekmi finala lige NBA, ki so jo dobili s 124:114 in se še za korak približali 17. naslovu prvaka. Na poti k prestolu LeBron James in Anthony Davis potrjujeta, da sta najbolj dominantna naveza v elitni ligi in tudi na svetu, saj zanju ni ovir ne glede na taktične prijeme nasprotnih moštev. Oba sta visoka, tehnično odlično podkovana, imata vrhunske telesne sposobnosti, zelo visok igralni IQ in potrebno psihično ostrino, zato brez težav dosegata skoraj polovico moštvenih točk v končnici.LA Lakers so bili ...