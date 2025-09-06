  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Nemci s težavami do obračuna z zmagovalcem med Slovenijo in Italijo

    Nemčija se je po preobratu proti Portugalski uvrstila v četrtfinale EuroBasketa 2025, kjer čaka na zmagovalca dvoboja med Slovenijo in Italijo.
    Nemčija se bo v četrtfinalu pomerila z zmagovalcem nedeljskega obračuna med Slovenijo in Italijo. Fotografija je simbolična. FOTO: Heikki Saukkomaa Via Reuters
    Galerija
    Nemčija se bo v četrtfinalu pomerila z zmagovalcem nedeljskega obračuna med Slovenijo in Italijo. Fotografija je simbolična. FOTO: Heikki Saukkomaa Via Reuters
    Š. R., STA
    6. 9. 2025 | 17:29
    6. 9. 2025 | 17:35
    2:50
    A+A-

    Košarkarji Nemčije so si zagotovili mesto v četrtfinalu evropskega prvenstva 2025, a pot do tja je bila vse prej kot lahka.

    V Rigi so se svetovni prvaki dolgo mučili s Portugalci, na koncu pa po blesteči zadnji četrtini slavili z 85:58.

    Zdaj Nemčija čaka na nasprotnika, ki ga bo določil nedeljski obračun med Slovenijo in Italijo. Že pred njimi so si napredovanje zagotovili tudi Turki.

    Čeprav so Nemci na papirju veljali za izrazite favorite, so se na igrišču srečali z nepričakovano žilavim odporom Portugalske. Igralci z Iberskega polotoka so ob polčasu celo vodili, po treh četrtinah pa je bila prednost Nemčije minimalna (52:51).

    V zadnjem delu igre pa je kapetan Dennis Schröder očitno našel prave besede za svoje soigralce. Nemška reprezentanca je prestavila v višjo prestavo in zadnjo četrtino dobila z delnim izidom 33:7, s čimer je potrdila visoko zmago.

    Tekma je razkrila dva obraza nemške ekipe. Zadnja četrtina je pokazala kakovost, s katero lahko sežejo po najvišjih mestih, medtem ko so prve tri opozorile na ranljivost, ki bi jo lahko izkoristil vsak nasprotnik.

    Kot pišejo nemški mediji, bo za uspeh v četrtfinalu, bodisi proti Italiji bodisi proti Sloveniji z Luko Dončićem na čelu, potrebna predstava, kakršno je Nemčija kazala v predtekmovanju v Tampereju.

    Pri zmagovalcih sta bila najučinkovitejša Dennis Schröder in Franz Wagner s po 16 točkami, Isaac Bonga jih je dodal 15. Za Portugalsko je izstopal Neemias Queta z 18 točkami in 11 skoki.

    Na drugi tekmi dneva je Turčija s 85:79 premagala Švedsko. Tudi tu so gledalci spremljali preobrat, saj so Švedi ob polčasu vodili z 42:37, a je Turčija v tretji četrtini z delnim izidom 26:13 prevzela pobudo.

    Pri Turkih je blestel Alperen Sengun s 24 točkami, 16 skoki in šestimi podajami, Cedi Osman je prispeval 17 točk. V vrstah Švedske sta bila najboljša strelca Ludwig Hakanson (16 točk) in Viktor Gadefors (15 točk). Turčija se bo v četrtfinalu pomerila z zmagovalcem dvoboja med Bosno in Hercegovino ter Poljsko.

