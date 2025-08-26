Nemci tik pred zdajci brez selektorja

Dan pred začetkom evropskega prvenstva v košarki je bil nemški selektor Alex Mumbru hospitaliziran. Po poročanju nemških in finskih medijev je bil Mumbru zjutraj nujno sprejet v bolnišnico v Tampereju. Zdravniki so se takoj odločili, da bodo 46-letnega Španca zadržali na nadaljnjih preiskavah. Trenutno ni veliko uradnih informacij, omenja pa se, da se je okužil.

Mumbru ne bo mogel voditi Nemčije v uvodni tekmi evropskega prvenstva proti Črni gori, začasno ga bo nadomestil prvi pomočnik Alan Ibrahimagić.

Po poročanju portala Basketnews ni znano, koliko časa bo Mumbru ostal v bolnišnici, niti ali se bo v skupinskem delu tekmovanja vrnil na klop. Nemčija je na euro odšla z velikimi ambicijami in želi po naslovu svetovnega prvaka osvojitvi še evropski.

Nemčija se bo v skupini B pomerila še z Litvo, Veliko Britanijo, Finsko in Švedsko.