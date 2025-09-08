Nemčija tik pred tekmo s Slovenijo ostala brez selektorja

Z nemške košarkarske zveze so sporočili, da bo selektor Alex Mumbru zaradi težav z zdravjem izpustil preostanek evropskega prvenstva.

»V zadnjih dneh sem spoznal, da fizično nisem pripravljen voditi ekipe s klopi med tekmami. Odločil sem se za spremembo vlog v strokovnem štabu in pomočniku Alanu Ibrahimagiću predal odgovornost glavnega trenerja,« je dejal Katalonec, ki je lani na klopi nemške reprezentance zamenjal Gordona Herberta, pod vodstvom katerega so Nemci leta 2023 prvič postali svetovni prvaki.

Mumbru je bil zaradi akutne okužbe hospitaliziran že dan pred začetkom letošnjega evropskega košarkarskega prvenstva. Nekdanji košarkar se je vrnil na klop za tekmo osmine finala proti Portugalski, a si je trenerske dolžnosti delil z Ibrahimagićem, ki je zdaj prevzel vlogo selektorja. 48-letni Srb bo do konca prvenstva vodil Nemčijo, ki je v osmini finala slavila nad Portugalsko z visokih 85:58.

Jutri se bo nemška reprezentanca pod vodstvom Ibrahimagića v boju za polfinale v Rigi pomerila s Slovenijo, ki je po napeti končnici ob 42 točkah Luke Dončića premagala Italijo s 84:77.

V igralski karieri je Mumbru zastopal zgolj španske klube, in sicer Juventut, Real Madrid in Bilbao. Z izbrano vrsto Španije je leta 2006 postal svetovni prvak in na OI v Pekingu 2008 osvojil srebrno kolajno.