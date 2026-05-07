Košarka

Nenavadna končnica ni voda na mlin Cedevite Olimpije

Ljubljančani danes (18.30) v Beogradu začenjajo četrtfinale lige ABA proti Crveni zvezdi. Ljubljančani so v podrejenem položaju, a ne brez možnosti.
Vodstvo Cedevite Olimpije, tudi predsednik Emil Tedeschi, ni vrglo puške v koruzo in snuje presenečenje. Foto Aleš Fevžer/Cedevita Olimpija
Nejc Grilc
7. 5. 2026 | 05:30
Odločilne tekme v evropskem pokalu so že daleč, a sezone za košarkarje Cedevite Olimpije še ni konec. Zaradi novega formata tekmovanja in obveznosti obeh moštev v preostalih tekmovanjih četrtfinalno serijo lige ABA proti favorizirani Crveni zvezdi začenjajo po skoraj treh tednih prisilnega počitka. O favoritu ni dvoma, že v Beogradu bodo Ljubljančani morali hitro ogreti motor na pravo delovno temperaturo, v kolikor želijo ohraniti upe na presenečenje.

Dončićevo desno roko so pozabili v Kaliforniji

Evropska sezona se je za Olimpijo in Crveno zvezdo končala podobno uspešno, seveda pa ima dosežek beograjskega velikana veliko večjo težko. Ljubljančani so bili znova za las prekratki za polfinale evropskega pokala, ki se vsako sezono za las izmuzne iz dosega zmajev, Zvezda pa je obstala v dodatnih kvalifikacijah za preboj v četrtfinale in tako sezone v evroligi ni podaljšala v maj, kar je bil cilj rdeče-bele zasedbe iz srbske prestolnice pred sezono.

To bi bila tudi voda na mlin Olimpije, morebitne obveznosti v evroligi bi odškrtnile vrata za presenečenje, tako pa tudi Beograjčani lahko razmišljajo le o Olimpiji, ki vsako sezono dokaže, da se s pravim motivom lahko kosa z najbolj priljubljeno košarkarsko ekipo v regiji. Tudi v tej sezoni je pred polnimi Stožicami z eno od tekem sezone Zvezdo spravila na kolena, v Beogradu sta bili vlogi obrnjeni.

»Končnico začenjamo v specifičnem položaju, zadnjo tekmo smo odigrali 19. aprila, nato nismo uspeli odigrati niti pripravljalnih tekem, saj imajo vsa moštva še obveznosti v državnem prvenstvu. Tako smo na nek način znova opravili pripravljalno obdobje z internimi pripravami,« se najboljši trener sezone v ligi ABA Zvezdan Mitrović zaveda, da skoraj trije tedni prisilnega premora niso najboljša novica pred dvobojem sezone.

Tribune v Stožicah bodo zagotovo polne, veliko bo tudi privržencev beograjskega moštva. FOTO: Aleš Fevžer
Tribune v Stožicah bodo zagotovo polne, veliko bo tudi privržencev beograjskega moštva. FOTO: Aleš Fevžer

Ta bo veliko bolj pomemben za Crveno zvezdo, ki se odkrito spogleduje z naslovom prvaka v jadranskem tekmovanju, vsekakor pa bi ljubljansko oviro morala preskočiti. V klubskih pisarnah v zadnjem obdobju ni mirno, v evroligaškem zakulisju poteka »preštevanje« zainteresiranih za dolgoročno sodelovanje in krepitev okopov pred naskokom lige NBA na evropski trg. Obeta se širitev moštev z dolgoročno licenco, za večletno pravico nastopa se potegujeta tudi Partizan in Zvezda, a licenca zagotovo ne bo poceni. Črno-beli iz Beograda naj bi zanjo plačali okrog 50, rdeče-beli pa sodeč po poročilih v balkanskih medijih celo 80 milijonov evrov …

Brez prostora za napake

V kolikor si vodilni moštvi v regiji zagotovita dolgoročno bivanje pod evroligaško streho, bo liga ABA še bolj potisnjena v ozadje, govorice o izstopu pa še glasnejše. Dotlej pa regionalna krona ostaja nujni cilj, pritisk pa na moštvo, ki je po dobrem začetku in slabem nadaljevanju sezone znova našlo ravnotežje, lahko vpliva tudi negativno. »Končnica je velika priložnost, da igramo najpomembnejše tekme proti najboljšim nasprotnikom. Za nas so te tekme velika motivacija, zavedamo pa se, da proti Crveni zvezdi ne bo veliko prostora za spodrsljaje,« pravi nekdanji košarkar Partizana Aleksej Nikolić, nekdanji »zvezdaš« in sedanji kapetan Olimpije Jaka Blažič pa dodaja: »Lepo imajo zapolnjene igralne položaje, igrajo agresivno košarko na obeh straneh. Čaka nas težak izziv, še posebej na njihovem parketu.«

Sistem delitve ligaškega dela sezone se je izkazal za zgrešeno potezo, Olimpija že več kot mesec dni ni igrala zares pomembne tekme - vse od tesnega poraza z Bourgom 17. marca. Ne glede na razplet v Beogradu jih 12. maja čaka še dvoboj v Stožicah, morebitna tretja tekma bo na vrsti štiri dni pozneje v Srbiji. Preostali pari četrtfinala so Dubaj – Spartak, Budućnost – Cluj in Partizan – Bosna. Če bi Olimpiji uspel podvig in bi se zavihtela med najboljše štiri, jih v lovu za finalom najverjetneje znova čaka pot v Beograd in dvoboj s Partizanom, če bodo črno-beli v Sarajevu opravili svojo nalogo.

