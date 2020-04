Nepozabni čarodej še drugič v prvih bojnih vrstah (VIDEO)

80

milijonov dolarjev je zbrala fundacija NBA skupaj, ki ozavešča javnost in pomaga prizadetim.

NBA skupaj

»Vztrajal bom, premagal bom težave in se pri tem zabaval.« To so besede slovitega košarkarja, ki jih je izrekel 7. novembra 1991, ko je javnosti razkril, da se okužil z virusom HIV. Diagnoza je tedaj v očeh mnogih pomenila domala smrtno obsodbo, toda skoraj tri desetletja pozneje je nekdanji velezvezdnik LA Lakers živ in zdrav ter zelo uspešen poslovnež. Zaradi svojih življenjskih izkušenj, človekoljubnosti in izjemne karizme je tudi idealen mož za ambasadorja NBA v boju proti novemu koronavirusu.»Zdajšnje razmere me v marsičem spominjajo na čase, ko smo prvič izvedeli za virus HIV in ko so zaradi izbruha aidsa začeli množično umirati ljudje. Tudi takrat smo vsi sprva mislili, da nam ne bo mogel do živega. Dopovedovali smo si, da se lahko okužijo zgolj beli homoseksualci in da temnopolti nismo v nevarnosti. Kako smo se motili!« se spominja Magic Johnson, ki se je le dva meseca pred razkritjem poročil in še vedno živi s svojo življenjsko sopotnicoTudi ona je bila zgrožena, ko je njen mož na zdravniškem pregledu pred začetkom košarkarske sezone izvedel, da je okužen, a mu je stala ob strani, ko je na izjemno odmevni novinarski konferenci napovedal konec športne kariere pri 32 letih. Poslovil se je s s petimi naslovi prvaka lige NBA ter s po tremi trofejami za najboljšega igralca sezone in za MVP finala končnice, a je zaradi neverjetne podpore javnosti še dvanajstič nastopil na tekmi All-Star, na kateri je zbral 25 točk in 9 asistenc ter bil drugič izbran za košarkarja spektakla, leta 1992 pa je dočakal še en labodji spev in kot član sanjskega moštva ZDA osvojil zlato olimpijsko kolajno v Barceloni. Premoženje mu je medtem omogočilo drago zdravljenje, ki večini s podobnimi težavami ni bilo dostopno.»V tistih časih je obstajalo le eno zdravilo, AZT, za katerega so zdravniki menili, da lahko pomaga v boju proti virusu HIV, danes jih je več kot 30. Tudi pri novem koronavirusu sem prepričan, da bodo strokovnjaki našli učinkovito rešitev za vse, toda najprej moramo zagotoviti, da bodo imeli ljudje dostop do testiranja. Sam sem še vedno živ, ker so zgodaj odkrilo mojo okužbo in ker sem ohranil pozitivno držo. Toda zdaj se počutim, kot da bi se vrnil 30 let v preteklost,« meni Magic Johnson, ki je leta 1991 sprejel vlogo ambasadorja v boju proti bolezni, ki je od začetka epidemije zahtevala več kot 32 milijonov življenj. Zdaj je med njegovimi sovražniki tudi novi koronavirus.»Afroameričani smo občutljiva populacija zaradi pogostih primerov pretirane debelosti, sladkorne bolezni in visokega pritiska. Hkrati pa si težko pustimo dopovedati, da covid-19 ogroža tudi naša življenja, pa še to nam more pojasniti nekdo, ki izgleda podobno kot mi, torej nekdo temne polti,« meni košarkarska legenda in ponuja zgovoren podatek: med prebivalci zvezne države Louisiana je 32 odstotkov Afroameričanov, med smrtnimi žrtvami covida-19 pa jih je več kot 70 odstotkov.»Tudi zato se je rodila fundacija NBA skupaj, ki ozavešča javnost, hkrati pa je v nekaj tednih zbrala več kot 80 milijonov dolarjev za prebroditev stiske. Komisar NBAje namreč najbolj podjetni mož, kar jih poznam v športu, zato sem vedel, da bo nekaj ukrenil. Sčasoma se bodo tudi košarkarji vrnili na igrišča, saj jih vsi potrebujemo. Toda to naj storijo šele, ko bomo prepričani, da bodo povsem varni vsi udeleženci tekem,« razmišlja Magic Johnson.