Neprekosljivi Dončić je Slovence spomnil na sanje sanje o kolajni

Slovenski košarkarji so najboljše v skupinskem delu prihranili za konec in z dobro moštveno predstavo premagali Izrael s 106:96. Za novi dve točki in tretje mesto v skupini D je Luka Dončić kljub težavam z osebnimi napakami dosegel kar 37 točk, le asistenca mu je zmanjkala do trojnega dvojčka, a tokrat na parketu ni bil brez pomoči. Izstopala sta bojeviti Rok Radović in zanesljivi Aleksej Nikolić, visoko oceno za prikazano si zaslužijo vsi. Slovenska forma je v pravem trenutku v vzponu, v nedeljskem dvoboju osmine finala z Italijo bo štela le zmaga.

Za igro prve violine v slovenskem orkestru zmanjkuje presežnikov, tekmo je končal s 37 točkami, 11 skoki in 9 asistencami, vse to v manj kot 34 minutah na parketu. »Izrael ni lahka ekipa, a smo vseh 40 minut odigrali dobro, prav vsi, ne le jaz. Mi verjamemo v kolajno, marsikdo ne, mi pa še vedno verjamemo, da jo lahko osvojimo,« je bil takoj po tekmi odločen Luka. Brez njega ne bi šlo, a tokrat ni bil edini, v ključnih trenutkih je Nikolić znal umiriti igro, kot v transu je brez Dončića na parketu igral tudi neustrašni Rok Radović (14 točk), na zadnjih dveh tekmah eden najboljših v slovenski vrsti.